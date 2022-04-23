https://tr.sputniknews.com/20220423/kongoda-ebola-salgini-ilan-edildi-1055799154.html

Kongo’da Ebola salgını ilan edildi

Kongo’da Ebola salgını ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ekvator eyaletinde Ebola salgını ilan edildi. 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T23:39+0300

2022-04-23T23:39+0300

2022-04-23T23:39+0300

dünya

demokratik kongo cumhuriyeti

ebola

salgın

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Sağlık Bakanı Jean-Jacques Mbungani, yaptığı açıklamada, Ekvator eyaletinin başkenti Mbandaka şehrinde hayatını kaybeden 31 yaşındaki erkek hastada Ebola virüsünün tespit edildiğini doğruladı.Şimdiye kadar 74 temaslı kişinin karantinaya alındığını belirten Mbungani, Ekvator eyaletinde Ebola salgının ilan edildiğini duyurdu.Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal olduBir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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