https://tr.sputniknews.com/20220423/kutsal-ates-israilden-moskovaya-getirildi-1055799059.html

Kutsal Ateş İsrail’den Moskova’ya getirildi

Kutsal Ateş İsrail’den Moskova’ya getirildi

İsrail’den Kutsal Ateş’i taşıyan özel uçak Moskova’daki Vnukovo Havalimanı'na indi. Kutsal Ateş, Kurtarıcı İsa Katedrali’nde yapılacak Paskalya ayinine... 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T23:37+0300

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dünya

kutsal ateş

moskova

paskalya

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St. Andreas Vakfı tarafından İsrail’den alınan Kutsal Ateş Moskova’ya ulaştı. Kutsal Ateş, Kurtarıcı İsa Katedrali’nde yapılacak Paskalya ayininin yanı sıra başkentteki 15 kilise ile Moskova Bölgesi’ndeki 5 kiliseye götürülerek isteyen herkese dağıtılacak.Rus Ortodoks Kilisesi piskoposları Kutsal Ateş’i ayrıca, St. Petersburg, ülkenin güney bölgeleri, Sibirya ve Uzak Doğu dahil olmak üzere diğer Rus kentlerine götürecek.

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kutsal ateş, moskova, paskalya