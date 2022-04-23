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https://tr.sputniknews.com/20220423/kutsal-ates-israilden-moskovaya-getirildi-1055799059.html
Kutsal Ateş İsrail’den Moskova’ya getirildi
Kutsal Ateş İsrail’den Moskova’ya getirildi
İsrail’den Kutsal Ateş’i taşıyan özel uçak Moskova’daki Vnukovo Havalimanı'na indi. Kutsal Ateş, Kurtarıcı İsa Katedrali’nde yapılacak Paskalya ayinine... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T23:37+0300
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dünya
kutsal ateş
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St. Andreas Vakfı tarafından İsrail’den alınan Kutsal Ateş Moskova’ya ulaştı. Kutsal Ateş, Kurtarıcı İsa Katedrali’nde yapılacak Paskalya ayininin yanı sıra başkentteki 15 kilise ile Moskova Bölgesi’ndeki 5 kiliseye götürülerek isteyen herkese dağıtılacak.Rus Ortodoks Kilisesi piskoposları Kutsal Ateş’i ayrıca, St. Petersburg, ülkenin güney bölgeleri, Sibirya ve Uzak Doğu dahil olmak üzere diğer Rus kentlerine götürecek.
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kutsal ateş, moskova, paskalya

Kutsal Ateş İsrail’den Moskova’ya getirildi

23:37 23.04.2022
© SputnikKutsal Ateş
Kutsal Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© Sputnik
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İsrail’den Kutsal Ateş’i taşıyan özel uçak Moskova’daki Vnukovo Havalimanı'na indi. Kutsal Ateş, Kurtarıcı İsa Katedrali’nde yapılacak Paskalya ayinine götürülecek.
St. Andreas Vakfı tarafından İsrail’den alınan Kutsal Ateş Moskova’ya ulaştı. Kutsal Ateş, Kurtarıcı İsa Katedrali’nde yapılacak Paskalya ayininin yanı sıra başkentteki 15 kilise ile Moskova Bölgesi’ndeki 5 kiliseye götürülerek isteyen herkese dağıtılacak.
Rus Ortodoks Kilisesi piskoposları Kutsal Ateş’i ayrıca, St. Petersburg, ülkenin güney bölgeleri, Sibirya ve Uzak Doğu dahil olmak üzere diğer Rus kentlerine götürecek.
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