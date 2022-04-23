https://tr.sputniknews.com/20220423/milli-motosikletci-deniz-oncu-portekizde-siralama-yarisinda-birinci-oldu-1055794266.html
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de sıralama yarışında birinci oldu
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de sıralama yarışında birinci oldu
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz Grand Prix'sinin sıralama yarışını... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T17:09+0300
2022-04-23T17:09+0300
2022-04-23T17:09+0300
spor
red bull
portekiz
deniz öncü
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Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla Portimao kentinde yer alan 4,6 kilometre uzunluğa sahip Algarve pistinde sıralama yarışlarında mücadele etti.Ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de koşulan sıralama yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçerek, kariyerinin 2. pole pozisyonunu elde etti.Deniz Öncü, yarın TSİ 13.20'da Portekiz Grand Prix'sine birinci sıradan başlayacak.
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red bull, portekiz, deniz öncü
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de sıralama yarışında birinci oldu
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz Grand Prix'sinin sıralama yarışını birinci sırada bitirerek, yarınki yarışa pole pozisyonunda başlama hakkı kazandı.
Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla Portimao kentinde yer alan 4,6 kilometre uzunluğa sahip Algarve pistinde sıralama yarışlarında mücadele etti.
Ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de koşulan sıralama yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçerek, kariyerinin 2. pole pozisyonunu elde etti.
Deniz Öncü, yarın TSİ 13.20'da Portekiz Grand Prix'sine birinci sıradan başlayacak.