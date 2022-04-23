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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de sıralama yarışında birinci oldu
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de sıralama yarışında birinci oldu
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz Grand Prix'sinin sıralama yarışını... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
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Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla Portimao kentinde yer alan 4,6 kilometre uzunluğa sahip Algarve pistinde sıralama yarışlarında mücadele etti.Ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de koşulan sıralama yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçerek, kariyerinin 2. pole pozisyonunu elde etti.Deniz Öncü, yarın TSİ 13.20'da Portekiz Grand Prix'sine birinci sıradan başlayacak.
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red bull, portekiz, deniz öncü

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de sıralama yarışında birinci oldu

17:09 23.04.2022
© AADeniz Öncü
Deniz Öncü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AA
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz Grand Prix'sinin sıralama yarışını birinci sırada bitirerek, yarınki yarışa pole pozisyonunda başlama hakkı kazandı.
Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla Portimao kentinde yer alan 4,6 kilometre uzunluğa sahip Algarve pistinde sıralama yarışlarında mücadele etti.
Ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de koşulan sıralama yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçerek, kariyerinin 2. pole pozisyonunu elde etti.
Deniz Öncü, yarın TSİ 13.20'da Portekiz Grand Prix'sine birinci sıradan başlayacak.
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