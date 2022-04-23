https://tr.sputniknews.com/20220423/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1055788306.html
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, çıkan çatışma sonucu P.Uzm.Çvş. Kubilay Çon’un hayatını kaybettiğini açıkladı. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T03:54+0300
2022-04-23T03:54+0300
2022-04-23T03:55+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
şehit
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, şehit
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu
03:54 23.04.2022 (güncellendi: 03:55 23.04.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, çıkan çatışma sonucu P.Uzm.Çvş. Kubilay Çon’un hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.