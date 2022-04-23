https://tr.sputniknews.com/20220423/nbade-yilin-caylagi-toronto-raptorstan-scottie-barnes-oldu-1055797365.html

NBA'de 'yılın çaylağı' Toronto Raptors'tan Scottie Barnes oldu

NBA'de 'yılın çaylağı' Toronto Raptors'tan Scottie Barnes oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors forması giyen Scottie Barnes, 'yılın çaylak oyuncusu' seçildi. 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T21:36+0300

2022-04-23T21:36+0300

2022-04-23T21:36+0300

spor

nba

toronto raptors

ödül

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NBA'den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 normal sezonunda 74 maçta 15.3 sayı, 7.5 ribaunt, 3.5 asist ortalamalarıyla oynayan 20 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oylamada rakiplerini geride bırakarak en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.Oylamada Cleveland Cavaliers'tan Evan Mobley ikinci, Detroit Pistons'tan Cade Cunningham ise üçüncü sırada yer aldı.Öte yandan Barnes, Damon Stoudamire (1995-96) ve Vince Carter'dan (1998-99) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Toronto oyuncusu oldu.

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2022

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nba, toronto raptors, ödül