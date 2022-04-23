Türkiye
CANLI | Zelenskiy: Kiev, Rusya'nın çözüm önerisine verilecek yanıt üzerinde çalışıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220423/nbade-yilin-caylagi-toronto-raptorstan-scottie-barnes-oldu-1055797365.html
NBA'de 'yılın çaylağı' Toronto Raptors'tan Scottie Barnes oldu
NBA'de 'yılın çaylağı' Toronto Raptors'tan Scottie Barnes oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors forması giyen Scottie Barnes, 'yılın çaylak oyuncusu' seçildi. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T21:36+0300
2022-04-23T21:36+0300
spor
nba
toronto raptors
ödül
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055102327_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0d62d52e1903b671f00a3156ea1bd5f7.jpg
NBA'den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 normal sezonunda 74 maçta 15.3 sayı, 7.5 ribaunt, 3.5 asist ortalamalarıyla oynayan 20 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oylamada rakiplerini geride bırakarak en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.Oylamada Cleveland Cavaliers'tan Evan Mobley ikinci, Detroit Pistons'tan Cade Cunningham ise üçüncü sırada yer aldı.Öte yandan Barnes, Damon Stoudamire (1995-96) ve Vince Carter'dan (1998-99) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Toronto oyuncusu oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055102327_4:0:484:360_1920x0_80_0_0_c0b155dd8cc797b35b567ba9af8099f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nba, toronto raptors, ödül

NBA'de 'yılın çaylağı' Toronto Raptors'tan Scottie Barnes oldu

21:36 23.04.2022
© AANBA, basketbol sahası
NBA, basketbol sahası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors forması giyen Scottie Barnes, 'yılın çaylak oyuncusu' seçildi.
NBA'den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 normal sezonunda 74 maçta 15.3 sayı, 7.5 ribaunt, 3.5 asist ortalamalarıyla oynayan 20 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oylamada rakiplerini geride bırakarak en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.
Oylamada Cleveland Cavaliers'tan Evan Mobley ikinci, Detroit Pistons'tan Cade Cunningham ise üçüncü sırada yer aldı.
Öte yandan Barnes, Damon Stoudamire (1995-96) ve Vince Carter'dan (1998-99) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Toronto oyuncusu oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала