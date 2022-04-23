https://tr.sputniknews.com/20220423/nbade-yilin-caylagi-toronto-raptorstan-scottie-barnes-oldu-1055797365.html
NBA'de 'yılın çaylağı' Toronto Raptors'tan Scottie Barnes oldu
NBA'de 'yılın çaylağı' Toronto Raptors'tan Scottie Barnes oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors forması giyen Scottie Barnes, 'yılın çaylak oyuncusu' seçildi. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T21:36+0300
2022-04-23T21:36+0300
2022-04-23T21:36+0300
spor
nba
toronto raptors
ödül
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NBA'den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 normal sezonunda 74 maçta 15.3 sayı, 7.5 ribaunt, 3.5 asist ortalamalarıyla oynayan 20 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oylamada rakiplerini geride bırakarak en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.Oylamada Cleveland Cavaliers'tan Evan Mobley ikinci, Detroit Pistons'tan Cade Cunningham ise üçüncü sırada yer aldı.Öte yandan Barnes, Damon Stoudamire (1995-96) ve Vince Carter'dan (1998-99) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Toronto oyuncusu oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
nba, toronto raptors, ödül
NBA'de 'yılın çaylağı' Toronto Raptors'tan Scottie Barnes oldu
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors forması giyen Scottie Barnes, 'yılın çaylak oyuncusu' seçildi.
NBA'den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 normal sezonunda 74 maçta 15.3 sayı, 7.5 ribaunt, 3.5 asist ortalamalarıyla oynayan 20 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oylamada rakiplerini geride bırakarak en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.
Oylamada Cleveland Cavaliers'tan Evan Mobley ikinci, Detroit Pistons'tan Cade Cunningham ise üçüncü sırada yer aldı.
Öte yandan Barnes, Damon Stoudamire (1995-96) ve Vince Carter'dan (1998-99) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Toronto oyuncusu oldu.