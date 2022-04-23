https://tr.sputniknews.com/20220423/nijerde-yabanci-asker-konuslanmasina-olanak-taniyan-tasari-kabul-edildi-1055789002.html
Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak tanıyan tasarı kabul edildi
Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak tanıyan tasarı kabul edildi
Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak veren yasa tasarısı meclisten geçti. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T05:33+0300
2022-04-23T05:33+0300
2022-04-23T05:34+0300
dünya
nijer
avrupa birliği
yabancı asker
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Yerel basında çıkan haberlere göre, terörle mücadelede Fransız Barkhane Operasyonu ve Avrupalı askerlerden oluşan Takuba Görev Gücü de dahil yabancı askeri operasyonların ülkede konuşlanmasına olanak veren yasa tasarısı meclis gündemine geldi.Oylamadan önce mecliste yapılan tartışmada, muhalefet partileri yabancı askerlerin ülkeye gelmesinin milli egemenliğe tehdit olduğunu savunarak tasarıya karşı çıktı.Hükümet partisinin meclisteki çoğunluğa sahip olması nedeniyle tasarı 31 "hayır" oyuna karşı 131 "evet" ile kabul edildi.Böylece Mali'den birkaç ay içinde tamamen çekilecek Barkhane ve Takuba Görev Gücü'nün Nijer'e konuşlanacak olması da kesinlik kazandı.Oylama öncesi AB ile Nijer arasında görüşme trafiğiOylama öncesi Nijer, Avrupa Birliği ülkelerinden bazı önemli isimleri ağırlamıştı.Ülkeyi hafta başında Fransa Kalkınma Ajansı (ADF) Başkanı Remy Rioux ziyaret etmiş, geçen hafta da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock çeşitli temaslarda bulunmuştu.Nisan başında da Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard yetkililerle görüşmüştü.Bu görüşme trafiği, "Avrupa Nijer'i yabancı asker konuşlanması konusunda ikna etmek istiyor" şeklinde yorumlanmıştı.Nijer'de halk her ne kadar Fransa'nın ülkedeki askeri varlığına şiddetle karşı çıksa da hükümet terörle mücadelede yabancı partnerlerle iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor.
nijer
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nijer, avrupa birliği, yabancı asker
Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak tanıyan tasarı kabul edildi
05:33 23.04.2022 (güncellendi: 05:34 23.04.2022) Abone ol
Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak veren yasa tasarısı meclisten geçti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, terörle mücadelede Fransız Barkhane Operasyonu ve Avrupalı askerlerden oluşan Takuba Görev Gücü de dahil yabancı askeri operasyonların ülkede konuşlanmasına olanak veren yasa tasarısı meclis gündemine geldi.
Oylamadan önce mecliste yapılan tartışmada, muhalefet partileri yabancı askerlerin ülkeye gelmesinin milli egemenliğe tehdit olduğunu savunarak tasarıya karşı çıktı.
Hükümet partisinin meclisteki çoğunluğa sahip olması nedeniyle tasarı 31 "hayır" oyuna karşı 131 "evet" ile kabul edildi.
Böylece Mali'den birkaç ay içinde tamamen çekilecek Barkhane ve Takuba Görev Gücü'nün Nijer'e konuşlanacak olması da kesinlik kazandı.
Oylama öncesi AB ile Nijer arasında görüşme trafiği
Oylama öncesi Nijer, Avrupa Birliği ülkelerinden bazı önemli isimleri ağırlamıştı.
Ülkeyi hafta başında Fransa Kalkınma Ajansı (ADF) Başkanı Remy Rioux ziyaret etmiş, geçen hafta da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock çeşitli temaslarda bulunmuştu.
Nisan başında da Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard yetkililerle görüşmüştü.
Bu görüşme trafiği, "Avrupa Nijer'i yabancı asker konuşlanması konusunda ikna etmek istiyor" şeklinde yorumlanmıştı.
Nijer'de halk her ne kadar Fransa'nın ülkedeki askeri varlığına şiddetle karşı çıksa da hükümet terörle mücadelede yabancı partnerlerle iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor.