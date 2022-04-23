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TÜİK verilerine göre, çorap fiyatlarında yüzde 313 artış yaşandı
TÜİK verilerine göre, çorap fiyatlarında yüzde 313 artış yaşandı
TÜİK’in geçen yıl ve bu yıl için yayımladığı verilere göre, çocuk pantolonunda yüzde 79, iç çamaşırında yüzde 99, gömlekte yüzde 206, çorapta yüzde 313, çocuk... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T15:50+0300
2022-04-23T15:59+0300
ekonomi
çorap
tüik
veli ağbaba
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23 Nisan ve Şeker Bayramı için fiyat araştırması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK’in geçen yıl ve bu yıl için yayımladığı fiyatları inceledi. Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 61 arttığını, çocuklar için elbise almanın artık 'hayal' olduğunu ifade etti. Ağbaba’nın çalışmasına göre, çocuk pantolonunda yüzde 79, iç çamaşırında yüzde 99, gömlekte yüzde 206, çorapta yüzde 313, çocuk elbisesinde yüzde 60, ayakkabıda yüzde 57 fiyat artışı yaşandı. “Çocukların bayramlık sevincini de çaldılar” diyen Ağbaba, yüksek fiyatlarla ilgili, “Çocukları için yeni bir bayramlık kıyafet almak isteyen anne babalar için durum geçen seneden daha vahim. Devletin resmi verilerinde bile ortalama yüzde 61 artış görünmekle birlikte, gerçekte mağaza vitrinlerinde, pazarlarda olan rakamlar bundan çok daha yüksek. Giyim ürünlerinde geçen yıla göre fiyatlarda en az 2, 3 kat artış görülmektedir” dedi.Okulların bu yıl ailelerin kıyafet alacak parası olmadığı için gösterileri iptal ettiğini açıklayan Ağbaba, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu sene çocuklar için bir hafta arayla iki bayram var. Hem Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, hem de Ramazan Bayramı. Çocukların bayram sevinci elinden alınıyor. Aileler, 23 Nisan’da bile çocuklarını dışarı çıkarmaya korkar oldular. Yol parası, yemek parası, kıyafet parası milyonlarca aile bunları karşılayabilecek durumda değil. Anne, babaların çocuklarına söyleyecek sözü, yüzüne bakacak hali kalmadı. Bu ayıp ve vebal AKP’ye yeter.”
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çorap, tüik, veli ağbaba

TÜİK verilerine göre, çorap fiyatlarında yüzde 313 artış yaşandı

15:50 23.04.2022 (güncellendi: 15:59 23.04.2022)
© AFP 2022 / JUNG YEON-JEÇorap
Çorap - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE
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TÜİK’in geçen yıl ve bu yıl için yayımladığı verilere göre, çocuk pantolonunda yüzde 79, iç çamaşırında yüzde 99, gömlekte yüzde 206, çorapta yüzde 313, çocuk elbisesinde yüzde 60, ayakkabıda yüzde 57 fiyat artışı yaşandı.
23 Nisan ve Şeker Bayramı için fiyat araştırması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK’in geçen yıl ve bu yıl için yayımladığı fiyatları inceledi.

Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 61 arttığını, çocuklar için elbise almanın artık 'hayal' olduğunu ifade etti. Ağbaba’nın çalışmasına göre, çocuk pantolonunda yüzde 79, iç çamaşırında yüzde 99, gömlekte yüzde 206, çorapta yüzde 313, çocuk elbisesinde yüzde 60, ayakkabıda yüzde 57 fiyat artışı yaşandı.

“Çocukların bayramlık sevincini de çaldılar” diyen Ağbaba, yüksek fiyatlarla ilgili, “Çocukları için yeni bir bayramlık kıyafet almak isteyen anne babalar için durum geçen seneden daha vahim. Devletin resmi verilerinde bile ortalama yüzde 61 artış görünmekle birlikte, gerçekte mağaza vitrinlerinde, pazarlarda olan rakamlar bundan çok daha yüksek. Giyim ürünlerinde geçen yıla göre fiyatlarda en az 2, 3 kat artış görülmektedir” dedi.

Okulların bu yıl ailelerin kıyafet alacak parası olmadığı için gösterileri iptal ettiğini açıklayan Ağbaba, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu sene çocuklar için bir hafta arayla iki bayram var. Hem Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, hem de Ramazan Bayramı. Çocukların bayram sevinci elinden alınıyor. Aileler, 23 Nisan’da bile çocuklarını dışarı çıkarmaya korkar oldular. Yol parası, yemek parası, kıyafet parası milyonlarca aile bunları karşılayabilecek durumda değil. Anne, babaların çocuklarına söyleyecek sözü, yüzüne bakacak hali kalmadı. Bu ayıp ve vebal AKP’ye yeter.”
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