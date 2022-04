https://tr.sputniknews.com/20220423/scholza-aydinlardan-acik-mektup-almanya-dahil-nato-ukraynaya-silah-tedarikini-derhal-durdursun--1055787009.html

Scholz'a aydınlardan açık mektup: Almanya dahil NATO, Ukrayna'ya silah tedarikini derhal durdursun

Scholz'a aydınlardan açık mektup: Almanya dahil NATO, Ukrayna'ya silah tedarikini derhal durdursun

Ukrayna'ya yüksek teknoloji ürünü tanklar dahil ağır silahlar tedarik etmesi için kendi koalisyon hükümeti ortakları dahil dört koldan baskı altındaki Almanya... 23.04.2022, Sputnik Türkiye

Ukrayna'ya ağır silah teslimatı talebini karşılaması için artan baskı altındaki Şansölye Olaf Scholz'a açık mektupla seslenen bilim, siyaset, kültür ve sivil toplumun diğer alanlarından önde gelen kişilikler, Ukrayna kuvvetlerine silah tedarikinin durdurulması ve Kiev'deki hükümeti ateşkes ve siyasi çözüm müzakereleri vaatleri karşısında askeri direnişi sona erdirmeye teşvik çağrısında bulundu."Olası başarıdan bağımsız olarak, uzun süreli askeri direnişin bedeli, daha fazla kasabayla köyün yıkılması ve Ukrayna nüfusunun daha fazla kayıp vermesi olacaktır. NATO'dan gelen silah sevkiyatı ve askeri destek, savaşı uzatacak ve diplomatik çözümü çok uzaklara götürecektir" denilen mektupta, 'Almanya ile diğer NATO devletlerinin silah tedarik ederek kendilerini savaşın tarafları haline getirmeleri' eleştirildi. 'Böylece Ukrayna'nın NATO ile Rusya arasındaki Avrupa güvenlik düzeni üzerinden yıllardır tırmanan çatışma için savaş alanı haline geldiği' belirtilerek "Avrupa'nın kalbindeki bu acımasız savaş, Ukrayna halkı pahasına yürütülüyor. Aynı zamanda, şimdi serbest bırakılan ekonomik savaş, Rusya'daki ve dünyadaki birçok yoksul ülkedeki insanların ihtiyaçlarının giderilmesini tehlikeye atıyor" vurgusu yapıldı. "Savaş suçu raporları birikiyor. Mevcut şartlar altında doğrulanması zor olsa da, önceki diğer savaşlarda olduğu gibi bunda da vahşetlerin işleneceğini ve süre uzadıkça artacağını varsaymak gerekir. Savaşı bir an önce bitirmek için bir neden daha" denilen mektupta, savaşın yayılma ve kontrolden çıkan askeri tırmanmaya dair gerçek tehlike barındırdığı vurgulanarak nükleer tırmanmaya karşı uyarıda bulunuldu:"Sayın Federal Şansölye, sizin gibi sorumluluk sahibi insanlar bu gelişmeyi durdurmazlarsa, son bir büyük savaş daha olacaktır. Ama bu sefer nükleer silahlarla yaygın yıkım ve insan uygarlığının sonu. Bu nedenle, giderek daha fazla can kaybından, yıkımdan ve daha tehlikeli bir tırmanıştan kaçınmak mutlak önceliğe sahip olmalıdır."'Silah bırakılması talebinin önce Rus tarafına yöneltilmesini doğru bulduklarını, ancak aynı zamanda, akan kanın ve insanların yerinden edilmesinin bir an önce durdurulması için daha fazla adım atılması gerektiğini' dile getiren imzacılar, "Uluslararası hukuku ihlal eden şiddet karşısında geri çekilmek ne kadar acı olsa da, uzun ve meşakkatli bir savaşın tek gerçekçi ve insancıl alternatifidir. İlk ve en önemli adım, müzakere edilecek acil bir ateşkes ile birlikte Ukrayna'ya tüm silah teslimatlarını durdurmak olacaktır" diyerek şöyle devam etti:"Bu nedenle Alman hükümetini, AB ve NATO ülkelerini Ukrayna birliklerine silah tedarik etmeyi bırakmaya ve Kiev'deki hükümeti ateşkes ve siyasi çözüm müzakereleri vaadine karşı askeri direnişi sona erdirmeye teşvik etmeye çağırıyoruz.""Zaten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in dile getirmiş bulunduğu Moskova'ya teklifler ‒ olası tarafsızlık, Kırım'ın tanınmasına ilişkin anlaşma ve Donbass cumhuriyetlerinin gelecekteki statüsüne ilişkin referandumlar ‒ bunu yapmak için gerçek bir şans sunuyor.""Rus birliklerinin hızla geri çekilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün restorasyonu konusundaki müzakereler, NATO ülkelerinin Rusya ve komşu ülkelerinin meşru güvenlik çıkarlarına ilişkin önerileriyle desteklenmelidir.""Şehirlerin daha büyük yıkıma uğramasını mümkün olduğunca çabuk durdurmak ve ateşkes müzakerelerini hızlandırmak için, Alman hükümeti, Kiev, Harkov ve Odessa gibi şu anda kuşatma altında olan, en çok risk altında bulunan, ama henüz büyük ölçüde tahrip edilmemiş şehirlerin, 1949 Cenevre Sözleşmesinin ilk ek protokolü uyarınca kendilerini 'savunmasız şehirler' olarak ilan etmelerini önermelidir...""Egemen savaş mantığının yerini cesur bir barış mantığı almalı ve Rusya ve Çin dahil olmak üzere yeni bir Avrupa ve küresel barış mimarisi oluşturulmalıdır. Ülkemiz burada kenarda durmamalı, aktif rol oynamalıdır."Kendilerini "NATO, Rusya ve Alman hükümet politikaları karşısında farklı kökenlere, siyasi tutumlara ve konumlara sahip insanlarız. Hepimiz Rusya'nın Ukrayna'daki bu haksız savaşını derinden kınıyoruz. Tüm dünya için öngörülemeyen sonuçları olan savaşın kontrol edilemez şekilde tırmanmasına karşı uyarıda bulunmada ve silah teslimatlarıyla savaşın uzaması ve kan dökülmesine karşı çıkmada birlik içindeyiz" diye tanımlayan imzacılar şunlar: PD Dr. Johannes M. Becker, Daniela Dahn, Dr. Rolf Gössner, Jürgen Grässlin, Joachim Guilliard, Dr. Luc Jochimsen, Christoph Krämer, Prof. Dr. Karin Kulow, Dr. Helmut Lohrer, Prof. Dr. Mohssen Massarrat, Dr. Hans Misselwitz, Ruth Misselwitz, Prof. Dr. Norman Paech, Prof. Dr. Werner Ruf, Prof. Dr. Gert Sommer, Hans Christoph Graf von Sponeck, Dr. Antje Vollmer, Konstantin Wecker.

