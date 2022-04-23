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Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik
Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta programında değişiklik yapılarak tüm maçlar aynı gün ve saate alındı. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T21:55+0300
2022-04-23T21:55+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor toto süper lig
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.Altınordu'nun bay geçeceği haftada yapılacak maçlar şöyle:
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türkiye futbol federasyonu (tff), spor toto süper lig

Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik

21:55 23.04.2022
© AAFutbol, top, maç, saha
Futbol, top, maç, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AA
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Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta programında değişiklik yapılarak tüm maçlar aynı gün ve saate alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Altınordu'nun bay geçeceği haftada yapılacak maçlar şöyle:
Adanaspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Nasadoge Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
Eyüpspor-İstanbulspor (Eyüp)
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
Manisa FK-Bursaspor (Mümin Özkasap)
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)
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