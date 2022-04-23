https://tr.sputniknews.com/20220423/spor-toto-1-lig-35-hafta-programinda-degisiklik-1055797587.html

Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik

Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik

Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta programında değişiklik yapılarak tüm maçlar aynı gün ve saate alındı. 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T21:55+0300

2022-04-23T21:55+0300

2022-04-23T21:55+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor toto süper lig

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.Altınordu'nun bay geçeceği haftada yapılacak maçlar şöyle:

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2022

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türkiye futbol federasyonu (tff), spor toto süper lig