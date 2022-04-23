https://tr.sputniknews.com/20220423/thy-turkiye-israil-arasi-haftalik-89-sefer-yapilacak-1055794850.html
THY: Türkiye-İsrail arası haftalık 89 sefer yapılacak
THY: Türkiye-İsrail arası haftalık 89 sefer yapılacak
Türkiye ile İsrail ilişkileri normalleşme sürecinde devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet İsrail uçuşlarını arttıracaklarını açıkladı. Yazın... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T17:23+0300
2022-04-23T17:23+0300
2022-04-23T17:23+0300
dünya
türkiye
israil
uçuş
ben gurion havalimanı
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Şalom'un aktardığı habere göre THY şu anda Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na günlük 6 uçuş, THY'ye ait AnadoluJet ise, Ben Gurion Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na günlük 2 uçuş olmak üzere haftalık toplamda 56 uçuş gerçekleştiriyor.THY, 13 Haziran itibarı ile İstanbul Havalimanı’ndan Tel Aviv'e günlük 7 uçuş, 11 Temmuz itibarı ile de günlük 8 uçuş yapılacağını açıkladı.AnadoluJet ise, 28 Nisan itibarı ile Tel Aviv-Antalya arası günlük 1, 17 Haziran itibarı ile günlük 2, 22 Haziran itibarı ile Tel Aviv-Dalaman arası haftalık 5 uçuş yapılacağını belirtti.Turizmin arttığı yoğun yaz döneminde toplamda haftalık 89 sefer yapılması planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/israil-turkiye-israil-iliskilerinin-iyilesmesi-bir-sir-degil-1055342915.html
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türkiye, israil, uçuş, ben gurion havalimanı
THY: Türkiye-İsrail arası haftalık 89 sefer yapılacak
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Türkiye ile İsrail ilişkileri normalleşme sürecinde devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet İsrail uçuşlarını arttıracaklarını açıkladı. Yazın İsrail-Türkiye arası haftalık 89 sefer yapılacağı belirtildi. Sefer yapılacak şehirler arasında İstanbul, Antalya ve Muğla bulunuyor.
Şalom'un aktardığı habere göre THY şu anda Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na günlük 6 uçuş, THY'ye ait AnadoluJet ise, Ben Gurion Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na günlük 2 uçuş olmak üzere haftalık toplamda 56 uçuş gerçekleştiriyor.
THY, 13 Haziran itibarı ile İstanbul Havalimanı’ndan Tel Aviv'e günlük 7 uçuş, 11 Temmuz itibarı ile de günlük 8 uçuş yapılacağını açıkladı.
AnadoluJet ise, 28 Nisan itibarı ile Tel Aviv-Antalya arası günlük 1, 17 Haziran itibarı ile günlük 2, 22 Haziran itibarı ile Tel Aviv-Dalaman arası haftalık 5 uçuş yapılacağını belirtti.
Turizmin arttığı yoğun yaz döneminde toplamda haftalık 89 sefer yapılması planlanıyor.