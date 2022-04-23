https://tr.sputniknews.com/20220423/thy-turkiye-israil-arasi-haftalik-89-sefer-yapilacak-1055794850.html

THY: Türkiye-İsrail arası haftalık 89 sefer yapılacak

THY: Türkiye-İsrail arası haftalık 89 sefer yapılacak

Türkiye ile İsrail ilişkileri normalleşme sürecinde devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet İsrail uçuşlarını arttıracaklarını açıkladı. Yazın... 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T17:23+0300

2022-04-23T17:23+0300

2022-04-23T17:23+0300

dünya

türkiye

israil

uçuş

ben gurion havalimanı

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Şalom'un aktardığı habere göre THY şu anda Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na günlük 6 uçuş, THY'ye ait AnadoluJet ise, Ben Gurion Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na günlük 2 uçuş olmak üzere haftalık toplamda 56 uçuş gerçekleştiriyor.THY, 13 Haziran itibarı ile İstanbul Havalimanı’ndan Tel Aviv'e günlük 7 uçuş, 11 Temmuz itibarı ile de günlük 8 uçuş yapılacağını açıkladı.AnadoluJet ise, 28 Nisan itibarı ile Tel Aviv-Antalya arası günlük 1, 17 Haziran itibarı ile günlük 2, 22 Haziran itibarı ile Tel Aviv-Dalaman arası haftalık 5 uçuş yapılacağını belirtti.Turizmin arttığı yoğun yaz döneminde toplamda haftalık 89 sefer yapılması planlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220405/israil-turkiye-israil-iliskilerinin-iyilesmesi-bir-sir-degil-1055342915.html

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türkiye, israil, uçuş, ben gurion havalimanı