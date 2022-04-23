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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: Hükümet için Beşar Esad gerçeğiyle yüzleşmenin zamanı geldi
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: Hükümet için Beşar Esad gerçeğiyle yüzleşmenin zamanı geldi
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, hükümetin 'Beşar Esad gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini' söyledi ve "Problem emin olun 'bayramda göndermemek' ve benzeri gaz... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T09:40+0300
2022-04-23T09:40+0300
politika
fuat uğur
beşar esad
türkiye
suriye
göçmen
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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, 4 milyon Suriyeli sığınmacının 2011 yılından bu yana Türkiye'de olduğunu belirterek, "Madem Suriyeliler üzerinden tahrik ve provokasyonlar yapılıyor, bir yandan buna karşı önleyici tedbirler alırken, diğer yandan da Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi onların onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin şartlarını hazırlamak gerekir" diye yazdı.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la diplomatik ilişki kurulması gerektiğini kaydeden Uğur, "Sayın Cumhurbaşkanı yakın çevresinde yükselecek mırın kırınlara aldırmaksızın, bu meseleyi ilgili kurum bürokratlarının alt düzeyde temaslarla sürdürme eğlencesinden çıkarırsa çabuk yol alınır. Problem emin olun “Bayramda göndermemek” ve benzeri gaz almalarla bitecek gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.
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fuat uğur, beşar esad, türkiye, suriye, göçmen

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: Hükümet için Beşar Esad gerçeğiyle yüzleşmenin zamanı geldi

09:40 23.04.2022
© Fotoğraf : TwitterFuat Uğur
Fuat Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, hükümetin 'Beşar Esad gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini' söyledi ve "Problem emin olun 'bayramda göndermemek' ve benzeri gaz almalarla bitecek gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, 4 milyon Suriyeli sığınmacının 2011 yılından bu yana Türkiye'de olduğunu belirterek, "Madem Suriyeliler üzerinden tahrik ve provokasyonlar yapılıyor, bir yandan buna karşı önleyici tedbirler alırken, diğer yandan da Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi onların onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin şartlarını hazırlamak gerekir" diye yazdı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la diplomatik ilişki kurulması gerektiğini kaydeden Uğur, "Sayın Cumhurbaşkanı yakın çevresinde yükselecek mırın kırınlara aldırmaksızın, bu meseleyi ilgili kurum bürokratlarının alt düzeyde temaslarla sürdürme eğlencesinden çıkarırsa çabuk yol alınır. Problem emin olun “Bayramda göndermemek” ve benzeri gaz almalarla bitecek gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.
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