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Türkiye'de koronavirüs: 16 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de koronavirüs: 16 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel verilere göre, bugün Kovid-19 nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 652 yeni vaka tespit edildi. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye
koronavirüs
kovid-19
vaka
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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.Son 24 saatte yapılan 137 bin 853 testte 2 bin 654 vaka tespit edildi. 16 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 524 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
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türkiye, koronavirüs, kovid-19, vaka

Türkiye'de koronavirüs: 16 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi

20:19 23.04.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEİstanbul - koronavirüs - Türkiye
İstanbul - koronavirüs - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel verilere göre, bugün Kovid-19 nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 652 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.
Son 24 saatte yapılan 137 bin 853 testte 2 bin 654 vaka tespit edildi. 16 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 524 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
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