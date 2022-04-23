https://tr.sputniknews.com/20220423/turkiyede-koronavirus-16-kisi-daha-hayatini-kaybetti-2-bin-654-yeni-vaka-tespit-edildi-1055796808.html
Türkiye'de koronavirüs: 16 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de koronavirüs: 16 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel verilere göre, bugün Kovid-19 nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 652 yeni vaka tespit edildi. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T20:19+0300
2022-04-23T20:19+0300
2022-04-23T20:19+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
kovid-19
vaka
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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.Son 24 saatte yapılan 137 bin 853 testte 2 bin 654 vaka tespit edildi. 16 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 524 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
https://tr.sputniknews.com/20220422/saglik-bakani-koca-bilim-kurulu-toplantisi-daha-kapsamli-yapilmak-istendigi-icin-ertelendi-1055768166.html
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türkiye, koronavirüs, kovid-19, vaka
Türkiye'de koronavirüs: 16 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel verilere göre, bugün Kovid-19 nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 652 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.
Son 24 saatte yapılan 137 bin 853 testte 2 bin 654 vaka tespit edildi. 16 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 524 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.