Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Mühendis ihraç eden ülke haline geldik

"Bazılarının hayal edemediği, bazılarının hayal ettiklerini biz gerçeğe dönüştürdük. Yapılan projeleri planlı olarak yaptık. Planlı şekilde gidince sonucunda maksimum fayda sağlaması kolay oluyor. Sizler de bizim kadrolarımızda yer alırsanız, dünyanın en gelişmiş ekonomisine sahip ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin kadrolarında yer alacaksınız. Ben de öğretmen anne ve babanın çocuğuyum. 26-27 yıl sonucunda çok meşakkatli yollar aşıyorsunuz. Önünüze duvar örenler olacak, taşlar da çıkacak. İşinizi azimle, inançla, en doğrusunu yapın. Devletin ve milletin faydasına olan işin dışında başka iş düşünmeden yapacağınız her işte birileri sizi görecektir. Bunun faydasını da göreceksiniz. Bu makamların kıymetini çok iyi biliyoruz ve bu makamların geçici olduğunu da biliyoruz. 700 bin kişilik kadrolu arkadaşımızla birlikte bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin de arkasındayız. Sorumluluklar daha da artıyor. Yaptınız her güzel işin arkasından vatandaş daha iyisini yapmanızı bekliyor. Onu da yapmak için canla başla çalışacağız."