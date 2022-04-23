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Victoria's Secret, ilk erkek modelini seçti: Darren Barnet
Victoria's Secret, ilk erkek modelini seçti: Darren Barnet
Victoria's Secret, ilk Down sendromlu modelinin ardından ilk erkek modelini de seçti. Oyuncu ve model Darren Barnet, cinsiyetsiz koleksiyon PINK kapsamında... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T12:58+0300
2022-04-23T12:58+0300
yaşam
victoria's secret
model
cinsiyet
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Victoria’s Secret ilk erkek marka elçisini seçti. Oyuncu ve model Darren Barnet marka ile iş birliği yapacak.NTV'deki habere göre Barnet, Victoria’s Secret’ın geçmişte somutlaştırdığı imajı tersine çevirmek için birlikte çalıştığı bir dizi modelin en yenileri arasında.Victoria’s Secret PINK koleksiyonu cinsiyetsiz ürünleri arasında tişörtler, kapüşonlular, antrenman ekipmanları ve aksesuarlar bulunuyor.Victoria’s Secret tarafından yapılan açıklamada, "Cinsiyet içermeyen tekliflerimizi genişletmeye ve bir marka olarak gelişmeye devam ederken, ortaklarımızın yalnızca müşterilerimizin çeşitliliğini temsil etmelerini değil, aynı zamanda bireysellik ve özgüveni de içermelerini sağlamak istiyoruz" denildi.
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victoria's secret, model, cinsiyet

Victoria's Secret, ilk erkek modelini seçti: Darren Barnet

12:58 23.04.2022
© AFP 2022 / EMMA MCINTYREDarren Barnet
Darren Barnet - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / EMMA MCINTYRE
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Victoria's Secret, ilk Down sendromlu modelinin ardından ilk erkek modelini de seçti. Oyuncu ve model Darren Barnet, cinsiyetsiz koleksiyon PINK kapsamında marka ile birlikte çalışacak. 
Victoria’s Secret ilk erkek marka elçisini seçti. Oyuncu ve model Darren Barnet marka ile iş birliği yapacak.
NTV'deki habere göre Barnet, Victoria’s Secret’ın geçmişte somutlaştırdığı imajı tersine çevirmek için birlikte çalıştığı bir dizi modelin en yenileri arasında.
Victoria’s Secret PINK koleksiyonu cinsiyetsiz ürünleri arasında tişörtler, kapüşonlular, antrenman ekipmanları ve aksesuarlar bulunuyor.
Victoria’s Secret tarafından yapılan açıklamada, "Cinsiyet içermeyen tekliflerimizi genişletmeye ve bir marka olarak gelişmeye devam ederken, ortaklarımızın yalnızca müşterilerimizin çeşitliliğini temsil etmelerini değil, aynı zamanda bireysellik ve özgüveni de içermelerini sağlamak istiyoruz" denildi.
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