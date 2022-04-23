https://tr.sputniknews.com/20220423/victorias-secret-ilk-erkek-modelini-secti-darren-barnet-1055790945.html

Victoria's Secret, ilk erkek modelini seçti: Darren Barnet

Victoria's Secret, ilk erkek modelini seçti: Darren Barnet

Victoria's Secret, ilk Down sendromlu modelinin ardından ilk erkek modelini de seçti. Oyuncu ve model Darren Barnet, cinsiyetsiz koleksiyon PINK kapsamında... 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T12:58+0300

2022-04-23T12:58+0300

2022-04-23T12:58+0300

yaşam

victoria's secret

model

cinsiyet

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Victoria’s Secret ilk erkek marka elçisini seçti. Oyuncu ve model Darren Barnet marka ile iş birliği yapacak.NTV'deki habere göre Barnet, Victoria’s Secret’ın geçmişte somutlaştırdığı imajı tersine çevirmek için birlikte çalıştığı bir dizi modelin en yenileri arasında.Victoria’s Secret PINK koleksiyonu cinsiyetsiz ürünleri arasında tişörtler, kapüşonlular, antrenman ekipmanları ve aksesuarlar bulunuyor.Victoria’s Secret tarafından yapılan açıklamada, "Cinsiyet içermeyen tekliflerimizi genişletmeye ve bir marka olarak gelişmeye devam ederken, ortaklarımızın yalnızca müşterilerimizin çeşitliliğini temsil etmelerini değil, aynı zamanda bireysellik ve özgüveni de içermelerini sağlamak istiyoruz" denildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

victoria's secret, model, cinsiyet