https://tr.sputniknews.com/20220423/yunanistan-basbakani-ayasofyanin-kapisinda-yasanan-tahribat-icin-unescoyu-aradi-1055791023.html

Yunanistan Başbakanı, Ayasofya'nın kapısında yaşanan tahribat için UNESCO'yu aradı

Yunanistan Başbakanı, Ayasofya'nın kapısında yaşanan tahribat için UNESCO'yu aradı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, UNESCO Direktörü Audrey Azoulay ile Ayasofya İmparator Kapısı'ndaki tahribatla ilgili görüştü. 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T12:56+0300

2022-04-23T12:56+0300

2022-04-23T12:56+0300

dünya

unesco

yunanistan

ayasofya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055662720_0:248:720:653_1920x0_80_0_0_830a73ee373ded06e4a07091f9bfb7f9.jpg

unanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ayasofya'nın İmparator Kapısı'nın tahrip edilmesi ile ilgili BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Direktörü Audrey Azoulay ile telefonda görüştü.Gazete Duvar'ın Yunanistan basınından aktardığı habere göre, , Miçotakis Azoulay'a tahribattan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederken söz konusu tahribatın tarihi yapının bütünlüğüne ve evrensel karakterine yapılan bir “saygısızlık” olduğunu söyledi.Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, UNESCO direktörünün Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesi kararına ilişkin endişelerini tekrar dile getirdiği ve Türkiye hükümetinden tahribat ile ilgili bir açıklama yapmasını isteyeceği söylendi.Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili iki gün önce yaptığı açıklamada, tahribatın “ufak bir dokunma” nedeniyle meydana geldiğini söylemişti. Dün paylaşılan görüntülerde, kapının onarıldığı ve önüne bir bariyer konulduğu görülmüştü. Müdürlükten kapının onarılması ile ilgili bir açıklama gelmemişti

yunanistan

ayasofya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unesco, yunanistan, ayasofya