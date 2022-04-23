https://tr.sputniknews.com/20220423/yunanistan-basbakani-ayasofyanin-kapisinda-yasanan-tahribat-icin-unescoyu-aradi-1055791023.html
Yunanistan Başbakanı, Ayasofya'nın kapısında yaşanan tahribat için UNESCO'yu aradı
Yunanistan Başbakanı, Ayasofya'nın kapısında yaşanan tahribat için UNESCO'yu aradı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, UNESCO Direktörü Audrey Azoulay ile Ayasofya İmparator Kapısı'ndaki tahribatla ilgili görüştü. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T12:56+0300
2022-04-23T12:56+0300
2022-04-23T12:56+0300
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unanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ayasofya'nın İmparator Kapısı'nın tahrip edilmesi ile ilgili BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Direktörü Audrey Azoulay ile telefonda görüştü.Gazete Duvar'ın Yunanistan basınından aktardığı habere göre, , Miçotakis Azoulay'a tahribattan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederken söz konusu tahribatın tarihi yapının bütünlüğüne ve evrensel karakterine yapılan bir “saygısızlık” olduğunu söyledi.Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, UNESCO direktörünün Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesi kararına ilişkin endişelerini tekrar dile getirdiği ve Türkiye hükümetinden tahribat ile ilgili bir açıklama yapmasını isteyeceği söylendi.Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili iki gün önce yaptığı açıklamada, tahribatın “ufak bir dokunma” nedeniyle meydana geldiğini söylemişti. Dün paylaşılan görüntülerde, kapının onarıldığı ve önüne bir bariyer konulduğu görülmüştü. Müdürlükten kapının onarılması ile ilgili bir açıklama gelmemişti
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Yunanistan Başbakanı, Ayasofya'nın kapısında yaşanan tahribat için UNESCO'yu aradı
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, UNESCO Direktörü Audrey Azoulay ile Ayasofya İmparator Kapısı'ndaki tahribatla ilgili görüştü.
unanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ayasofya'nın İmparator Kapısı'nın tahrip edilmesi ile ilgili BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Direktörü Audrey Azoulay ile telefonda görüştü.
Gazete Duvar'ın Yunanistan basınından aktardığı habere göre, , Miçotakis Azoulay'a tahribattan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederken söz konusu tahribatın tarihi yapının bütünlüğüne ve evrensel karakterine yapılan bir “saygısızlık” olduğunu söyledi.
Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, UNESCO direktörünün Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesi kararına ilişkin endişelerini tekrar dile getirdiği ve Türkiye hükümetinden tahribat ile ilgili bir açıklama yapmasını isteyeceği söylendi.
Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili iki gün önce yaptığı açıklamada, tahribatın “ufak bir dokunma” nedeniyle meydana geldiğini söylemişti. Dün paylaşılan görüntülerde, kapının onarıldığı ve önüne bir bariyer konulduğu görülmüştü. Müdürlükten kapının onarılması ile ilgili bir açıklama gelmemişti