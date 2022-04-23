https://tr.sputniknews.com/20220423/zaharova-ingiliz-ve-abdli-egitmenler-ukraynali-neo-nazileri-uzun-suredir-otlatiyor-1055792265.html
Zaharova: İngiliz ve ABD'li 'eğitmenler', Ukraynalı neo-Nazileri uzun süredir 'otlatıyor'
Zaharova: İngiliz ve ABD'li 'eğitmenler', Ukraynalı neo-Nazileri uzun süredir 'otlatıyor'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz, ABD'li, Kanadalı, Polonyalı ve diğer 'eğitmenlerin' Ukraynalı neo-Nazi militanları uzun süredir... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T14:17+0300
2022-04-23T14:17+0300
2022-04-23T14:17+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
nato
ingiltere
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İngiltere'nin Lviv'e Özel Hava Kuvvetleri'ne (SAS) bağlı sabotaj uzmanlarını göndermesini Telegram hesabında değerlendiren Zaharova, "Bu, uzun süredir bir sır değil. İngiliz, ABD'li, Kanadalı, Polonyalı ve diğer 'eğitmenler' Ukraynalı neo-Nazi militanları uzun süredir 'otlatıyor'. Bunlar eğitmen değil. NATO ülkelerinin istihbarat servisleri. Sayıları da onlarca değil, yüzlerce ve binlerce" dedi.Zaharova, bu kişilerin Ukrayna'daki askeri faaliyetleri yönettiğinin altını çizdi.
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mariya zaharova, nato, ingiltere
Zaharova: İngiliz ve ABD'li 'eğitmenler', Ukraynalı neo-Nazileri uzun süredir 'otlatıyor'
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz, ABD'li, Kanadalı, Polonyalı ve diğer 'eğitmenlerin' Ukraynalı neo-Nazi militanları uzun süredir 'otlattığını' ancak aslında onların eğitmen değil NATO ülkelerinin istihbarat ajanları olduğunu vurguladı.
İngiltere'nin Lviv'e Özel Hava Kuvvetleri'ne (SAS) bağlı sabotaj uzmanlarını göndermesini Telegram hesabında değerlendiren Zaharova, "Bu, uzun süredir bir sır değil. İngiliz, ABD'li, Kanadalı, Polonyalı ve diğer 'eğitmenler' Ukraynalı neo-Nazi militanları uzun süredir 'otlatıyor'. Bunlar eğitmen değil. NATO ülkelerinin istihbarat servisleri. Sayıları da onlarca değil, yüzlerce ve binlerce" dedi.
Zaharova, bu kişilerin Ukrayna'daki askeri faaliyetleri yönettiğinin altını çizdi.