https://tr.sputniknews.com/20220423/zaharova-ingiliz-ve-abdli-egitmenler-ukraynali-neo-nazileri-uzun-suredir-otlatiyor-1055792265.html

Zaharova: İngiliz ve ABD'li 'eğitmenler', Ukraynalı neo-Nazileri uzun süredir 'otlatıyor'

Zaharova: İngiliz ve ABD'li 'eğitmenler', Ukraynalı neo-Nazileri uzun süredir 'otlatıyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz, ABD'li, Kanadalı, Polonyalı ve diğer 'eğitmenlerin' Ukraynalı neo-Nazi militanları uzun süredir... 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T14:17+0300

2022-04-23T14:17+0300

2022-04-23T14:17+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

nato

ingiltere

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İngiltere'nin Lviv'e Özel Hava Kuvvetleri'ne (SAS) bağlı sabotaj uzmanlarını göndermesini Telegram hesabında değerlendiren Zaharova, "Bu, uzun süredir bir sır değil. İngiliz, ABD'li, Kanadalı, Polonyalı ve diğer 'eğitmenler' Ukraynalı neo-Nazi militanları uzun süredir 'otlatıyor'. Bunlar eğitmen değil. NATO ülkelerinin istihbarat servisleri. Sayıları da onlarca değil, yüzlerce ve binlerce" dedi.Zaharova, bu kişilerin Ukrayna'daki askeri faaliyetleri yönettiğinin altını çizdi.

ingiltere

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mariya zaharova, nato, ingiltere