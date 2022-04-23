Türkiye
CANLI | Konaşenkov: Ukrayna ordusunun 919 müstahkem mevkisi ve 124 topçu ateş mevzisi imha edildi
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220423/zaharova-ingiliz-ve-abdli-egitmenler-ukraynali-neo-nazileri-uzun-suredir-otlatiyor-1055792265.html
Zaharova: İngiliz ve ABD'li 'eğitmenler', Ukraynalı neo-Nazileri uzun süredir 'otlatıyor'
Zaharova: İngiliz ve ABD'li 'eğitmenler', Ukraynalı neo-Nazileri uzun süredir 'otlatıyor'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz, ABD'li, Kanadalı, Polonyalı ve diğer 'eğitmenlerin' Ukraynalı neo-Nazi militanları uzun süredir... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T14:17+0300
2022-04-23T14:17+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
nato
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055720106_0:153:2693:1668_1920x0_80_0_0_bfba11bae1259ce3321956adc5936502.jpg
İngiltere'nin Lviv'e Özel Hava Kuvvetleri'ne (SAS) bağlı sabotaj uzmanlarını göndermesini Telegram hesabında değerlendiren Zaharova, "Bu, uzun süredir bir sır değil. İngiliz, ABD'li, Kanadalı, Polonyalı ve diğer 'eğitmenler' Ukraynalı neo-Nazi militanları uzun süredir 'otlatıyor'. Bunlar eğitmen değil. NATO ülkelerinin istihbarat servisleri. Sayıları da onlarca değil, yüzlerce ve binlerce" dedi.Zaharova, bu kişilerin Ukrayna'daki askeri faaliyetleri yönettiğinin altını çizdi.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055720106_133:0:2560:1820_1920x0_80_0_0_4fefe5ad4162abce7983cfec75b3113a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, nato, ingiltere

Zaharova: İngiliz ve ABD'li 'eğitmenler', Ukraynalı neo-Nazileri uzun süredir 'otlatıyor'

14:17 23.04.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz, ABD'li, Kanadalı, Polonyalı ve diğer 'eğitmenlerin' Ukraynalı neo-Nazi militanları uzun süredir 'otlattığını' ancak aslında onların eğitmen değil NATO ülkelerinin istihbarat ajanları olduğunu vurguladı.
İngiltere'nin Lviv'e Özel Hava Kuvvetleri'ne (SAS) bağlı sabotaj uzmanlarını göndermesini Telegram hesabında değerlendiren Zaharova, "Bu, uzun süredir bir sır değil. İngiliz, ABD'li, Kanadalı, Polonyalı ve diğer 'eğitmenler' Ukraynalı neo-Nazi militanları uzun süredir 'otlatıyor'. Bunlar eğitmen değil. NATO ülkelerinin istihbarat servisleri. Sayıları da onlarca değil, yüzlerce ve binlerce" dedi.

Zaharova, bu kişilerin Ukrayna'daki askeri faaliyetleri yönettiğinin altını çizdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала