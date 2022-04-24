https://tr.sputniknews.com/20220424/81-ilde-3-bin-250-carsi-ve-mahalle-bekcisi-alinacak-1055804733.html

81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T10:52+0300

2022-04-24T10:52+0300

2022-04-24T10:52+0300

türkiye

bekçi

içişleri bakanlığı

akademi

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Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak.Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri bir tarihte açıklanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220402/emniyet-atama-ve-yer-degistirme-yonetmeligine-iliskin-calisma-baslatti-1055261029.html

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bekçi, içişleri bakanlığı, akademi