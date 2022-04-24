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https://tr.sputniknews.com/20220424/81-ilde-3-bin-250-carsi-ve-mahalle-bekcisi-alinacak-1055804733.html
81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Polis Akademisi Başkanlığı, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T10:52+0300
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türkiye
bekçi
içişleri bakanlığı
akademi
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Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak.Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri bir tarihte açıklanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220402/emniyet-atama-ve-yer-degistirme-yonetmeligine-iliskin-calisma-baslatti-1055261029.html
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bekçi, içişleri bakanlığı, akademi

81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

10:52 24.04.2022
© AA / Muhammet Mutaf bekçi
bekçi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA / Muhammet Mutaf
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Polis Akademisi Başkanlığı, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak.
Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.
81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak.
Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri bir tarihte açıklanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
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