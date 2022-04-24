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https://tr.sputniknews.com/20220424/abd-baskani-biden-1915-olaylari-aciklamasinda-bir-kez-daha-soykirim-ifadesini-kullandi-1055808549.html
ABD Başkanı Biden 1915 olayları açıklamasında bir kez daha 'soykırım' ifadesini kullandı
ABD Başkanı Biden 1915 olayları açıklamasında bir kez daha 'soykırım' ifadesini kullandı
ABD Başkanı Biden 1915 olayları açıklamasında bir kez daha 'soykırım' ifadesini kullandı 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T14:48+0300
2022-04-24T14:55+0300
türkiye
abd
joe biden
1915 olayları
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 1915 olaylarının 107’inci yılına ilişkin yaptığı açıklamayı paylaştı. Biden’ın açıklaması “24 Nisan 1915’te Osmanlı otoriteleri Ermeni entelektüelleri ve cemaat liderlerini tutuklandı. Böylece 20’inci yüzyıldaki en kötü vahşetlerden biri olan Ermeni soykırımı başladı” ifadeleriyle başladı.ABD Başkanı Joe Biden 2021’de yaptığı 24 Nisan açıklamasında da “soykırım” ifadesini kullanmıştı. Türkiye’de iktidar ve muhalefetten Biden’ın soykırım açıklamasına tepkiler yöneltmişti.
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abd, joe biden, 1915 olayları

ABD Başkanı Biden 1915 olayları açıklamasında bir kez daha 'soykırım' ifadesini kullandı

14:48 24.04.2022 (güncellendi: 14:55 24.04.2022)
© REUTERS / Evelyn HocksteinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Biden 1915 olayları açıklamasında bir kez daha 'soykırım' ifadesini kullandı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 1915 olaylarının 107’inci yılına ilişkin yaptığı açıklamayı paylaştı. Biden’ın açıklaması “24 Nisan 1915’te Osmanlı otoriteleri Ermeni entelektüelleri ve cemaat liderlerini tutuklandı. Böylece 20’inci yüzyıldaki en kötü vahşetlerden biri olan Ermeni soykırımı başladı” ifadeleriyle başladı.
ABD Başkanı Joe Biden 2021’de yaptığı 24 Nisan açıklamasında da “soykırım” ifadesini kullanmıştı. Türkiye’de iktidar ve muhalefetten Biden’ın soykırım açıklamasına tepkiler yöneltmişti.
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