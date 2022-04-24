https://tr.sputniknews.com/20220424/altili-masa-bu-kez-demokrat-partinin-ev-sahipliginde-kuruldu-1055811409.html
'Altılı masa' bu kez Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde kuruldu
'Altılı masa' bu kez Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde kuruldu
6 Parti liderinin Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantısına ilk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T20:06+0300
2022-04-24T20:06+0300
2022-04-24T20:06+0300
politika
türkiye
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Kılıçdaroğlu'nu DP Genel Başkanı Gültekin Uysal karşıladı. 6 liderin gündeminde seçim güvenliği ve ittifakın yol haritası olması bekleniyor.
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Osman Nuri Cerit
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türkiye
'Altılı masa' bu kez Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde kuruldu
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6 Parti liderinin Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantısına ilk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi.
Kılıçdaroğlu'nu DP Genel Başkanı Gültekin Uysal karşıladı.
6 liderin gündeminde seçim güvenliği ve ittifakın yol haritası olması bekleniyor.