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'Altılı masa' bu kez Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde kuruldu
'Altılı masa' bu kez Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde kuruldu
6 Parti liderinin Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantısına ilk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T20:06+0300
2022-04-24T20:06+0300
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Kılıçdaroğlu'nu DP Genel Başkanı Gültekin Uysal karşıladı. 6 liderin gündeminde seçim güvenliği ve ittifakın yol haritası olması bekleniyor.
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türkiye

'Altılı masa' bu kez Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde kuruldu

20:06 24.04.2022
© AA / Barış OralCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem sunumu ve imza törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA / Barış Oral
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Osman Nuri Cerit
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6 Parti liderinin Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantısına ilk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi.
Kılıçdaroğlu'nu DP Genel Başkanı Gültekin Uysal karşıladı.
6 liderin gündeminde seçim güvenliği ve ittifakın yol haritası olması bekleniyor.
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