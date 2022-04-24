https://tr.sputniknews.com/20220424/antalyaya-gelen-turist-sayisi-1-milyonu-gecti-1055810030.html
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olarak nitelendirilen Antalya'ya, hava yolu ile gelen turist sayısı 23 Nisan itibarıyla 1 milyonu aştı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T17:07+0300
2022-04-24T17:07+0300
2022-04-24T17:07+0300
ekonomi
antalya
türkiye
turizm
artış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054487979_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_b8b077ce60a09018423f4c7baac2c652.jpg
Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, yılın her döneminde misafir ağırlamaya devam ediyor. Salgına rağmen Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre daha fazla yabancı ziyaretçiyi konuk eden kent, 2022'ye de yüz güldürücü rakamlarla başladı.Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak - 23 Nisan tarihleri arasında hava yolu ile Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 18 bin 246 oldu.Geçen yılı salgın nedeniyle yaklaşık 9 milyon turist rakamıyla kapatan kentte, turizm hareketliliği geçen yıla göre artış gösterdi. Geçen yıl ilk 4 ayda 412 bin 729 turisti ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde yüzde 147'lik artışa imza attı. Sadece nisandaki artış ise yüzde 245 olarak gerçekleşti.Turizmde rekorlar yılı olarak nitelendirilen 2019'da ilk 4 ayda 1 milyon 203 bin 838 turisti konuk eden Antalya, 2 yıllık durgunluğun ardından bu yıl 2019'un rakamlarına yaklaştı. Kentteki turizm hareketliliğin artarak devam etmesi bekleniyor.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054487979_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_cc1947d3385913369e65f9a9c3da1330.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, türkiye, turizm, artış
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
Abone ol
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olarak nitelendirilen Antalya'ya, hava yolu ile gelen turist sayısı 23 Nisan itibarıyla 1 milyonu aştı.
Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, yılın her döneminde misafir ağırlamaya devam ediyor. Salgına rağmen Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre daha fazla yabancı ziyaretçiyi konuk eden kent, 2022'ye de yüz güldürücü rakamlarla başladı.
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak - 23 Nisan tarihleri arasında hava yolu ile Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 18 bin 246 oldu.
Geçen yılı salgın nedeniyle yaklaşık 9 milyon turist rakamıyla kapatan kentte, turizm hareketliliği geçen yıla göre artış gösterdi. Geçen yıl ilk 4 ayda 412 bin 729 turisti ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde yüzde 147'lik artışa imza attı. Sadece nisandaki artış ise yüzde 245 olarak gerçekleşti.
Turizmde rekorlar yılı olarak nitelendirilen 2019'da ilk 4 ayda 1 milyon 203 bin 838 turisti konuk eden Antalya, 2 yıllık durgunluğun ardından bu yıl 2019'un rakamlarına yaklaştı. Kentteki turizm hareketliliğin artarak devam etmesi bekleniyor.