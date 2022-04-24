https://tr.sputniknews.com/20220424/avusturya-disisleri-bakani-schallenberg-ukrayna-avrupa-birligine-alinmamali-1055811104.html

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna Avrupa Birliği’ne alınmamalı

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna Avrupa Birliği’ne alınmamalı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, "Ukrayna Avrupa Birliği’ne (AB) alınmamalı" dedi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T19:26+0300

2022-04-24T19:26+0300

2022-04-24T19:26+0300

ukrayna krizi

avusturya

ukrayna

avrupa birliği

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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avusturya’nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi’nde konuştu. Schallenberg, "Ukrayna’ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez. Ukrayna’yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB’ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı" ifadelerini kullandı.

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