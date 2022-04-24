https://tr.sputniknews.com/20220424/avusturya-disisleri-bakani-schallenberg-ukrayna-avrupa-birligine-alinmamali-1055811104.html
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna Avrupa Birliği’ne alınmamalı
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna Avrupa Birliği’ne alınmamalı
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, "Ukrayna Avrupa Birliği’ne (AB) alınmamalı" dedi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T19:26+0300
2022-04-24T19:26+0300
2022-04-24T19:26+0300
ukrayna krizi
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avrupa birliği
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avusturya’nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi’nde konuştu. Schallenberg, "Ukrayna’ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez. Ukrayna’yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB’ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı" ifadelerini kullandı.
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avusturya, ukrayna, avrupa birliği
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna Avrupa Birliği’ne alınmamalı
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, "Ukrayna Avrupa Birliği’ne (AB) alınmamalı" dedi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avusturya’nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi’nde konuştu. Schallenberg, "Ukrayna’ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez. Ukrayna’yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB’ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı" ifadelerini kullandı.