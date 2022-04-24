Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220424/avusturya-disisleri-bakani-schallenberg-ukrayna-avrupa-birligine-alinmamali-1055811104.html
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna Avrupa Birliği’ne alınmamalı
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna Avrupa Birliği’ne alınmamalı
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, "Ukrayna Avrupa Birliği’ne (AB) alınmamalı" dedi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T19:26+0300
2022-04-24T19:26+0300
ukrayna krizi
avusturya
ukrayna
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055811079_0:111:657:481_1920x0_80_0_0_89adbb6d91184aae241eecb02a02e9bc.jpg
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avusturya’nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi’nde konuştu. Schallenberg, "Ukrayna’ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez. Ukrayna’yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB’ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı" ifadelerini kullandı.
avusturya
ukrayna
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055811079_0:50:657:543_1920x0_80_0_0_7fd002a6d3c11c545e841b25ac0b6e6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avusturya, ukrayna, avrupa birliği

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna Avrupa Birliği’ne alınmamalı

19:26 24.04.2022
© İHA / DUMITRU DORUAvusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© İHA / DUMITRU DORU
Abone olTelegram
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, "Ukrayna Avrupa Birliği’ne (AB) alınmamalı" dedi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avusturya’nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi’nde konuştu. Schallenberg, "Ukrayna’ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez. Ukrayna’yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB’ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала