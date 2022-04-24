https://tr.sputniknews.com/20220424/bakan-ersoy-dil-din-renk-kultur-ayirmaksizin-insan-paydasinda-bulusan-dunyayi-kurmak-zorundayiz-1055810268.html

Bakan Ersoy: Dil, din, renk, kültür ayırmaksızın insan paydasında buluşan dünyayı kurmak zorundayız

Bakan Ersoy: Dil, din, renk, kültür ayırmaksızın insan paydasında buluşan dünyayı kurmak zorundayız

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde anma... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T17:44+0300

2022-04-24T17:44+0300

2022-04-24T17:46+0300

türkiye

mehmet nuri ersoy

çanakkale savaşı

anma töreni

anzak

mustafa kemal atatürk

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla yabancı ülke temsilcilerinin de katılımıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.Çanakkale Savaşları'nın milli ve manevi mirasını dillerinin döndüğünce paylaşma gayretinde olduklarını belirten Ersoy, şöyle konuştu:Çanakkale'nin, insana verilen değerin, insan hayatına duyulan saygının en uç koşullarda bile esnemediğinin, savaşın yıkımına şahit olan gözlerin yine de insana bakışının değişmediğinin belgesi olduğunu dile getiren Ersoy, bunun aksini söyleyenlerin yalanlarının da Çanakkale cephelerinin gerçeği karşısında mağlup düştüğünü vurguladı.‘2 milyara yaklaşan nüfusuyla İslam dünyasının sizin düşmanınız olduğunu söylüyorlar’Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:Konuşmasında Avustralyalı bir askerin sözlerine yer veren Ersoy, şu ifadeleri kullandı:İstanbul'da Türk askerlerinin omuzunda taşınarak törenle gömülen Avustralyalı askerden, cephede Anzaklar tarafından bir arkadaşları ölmüşçesine özenle defnedilen Türk askerine bu toprakların bambaşka insan hikayelerine şahit olduğunu belirten Ersoy, "Peki sonuç nedir diye sorarsanız, savaşa gelirken 'Ağza alınmaya değmez Türk' ifadesiyle tanımladıkları insanları 'Düşmanımız, dost Türk' gibi durum ve duygudaki tezatı, değişimi anlatan bir söylemle anmaya başlamışlardır ve bu sözün içi gerçekten de doludur" değerlendirmesinde bulundu.‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak askerlerinin annelerine yazdığı mektuptaki ifadeleri de unutmayın’Bakan Ersoy, şunları kaydetti:‘Dil, din, renk, kültür ayırmaksızın insan paydasında buluşan, birbirini tanıyan, anlayan ve hoşgörü içinde birlikte yaşayan bir dünyayı kurmak zorundayız’Ersoy, insan hayatının değerini sarı saçlı, mavi gözlü olup olmadığıyla ölçen ırkçı zihniyetin hastalık gibi yayıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:‘Hatıranız sahipsiz değildir, rahat uyuyunuz’Ersoy, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehit ve gazileri rahmetle, minnetle ve saygıyla andığını ifade ederek, "1915'te dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Çanakkale'de savaşan babalar, oğullar, eşler. Dün sizler savaşta Mehmetçik ile karşı karşıyaydınız. Bugün ise insanlığa barışın kıymetini, hoşgörünün değerini, herkesin insan olma paydasında buluşabileceği gerçeğini anlatırken Mehmetçikle yan yanasınız. Hatıranız sahipsiz değildir, rahat uyuyunuz" diye konuştu.

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mehmet nuri ersoy, çanakkale savaşı, anma töreni, anzak, mustafa kemal atatürk