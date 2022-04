Bakan Nebati: Enflasyon tüm dünyanın gündeminde bir sorun durumunda, bu konuyu daha çok konuşacağız

https://tr.sputniknews.com/20220424/bakan-nebati-enflasyon-tum-dunyanin-gundeminde-bir-sorun-durumunda-bu-konuyu-daha-cok-konusacagiz-1055811538.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘‘Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı. Enflasyon tüm dünyanın gündeminde bir sorun durumunda. Bu konuyu... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Buluşması’ programına katıldı. Toplantıya İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in yanı sıra İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu liderleri katıldı. Bakan Nebati yaptığı konuşmada enflasyonun küresel bir problem olarak ortaya çıktığına dikkat çekerek enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine vurgu yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise Bakan Nebati’ye iş dünyasının talep ve beklentilerini aktardı."Özgüvenimizin altı boş değil"Enflasyonla mücadelede kararlılıkla adımlar attıklarını ifade eden Bakan Nebati, ‘’Enflasyon küresel bir sorun olarak ortaya çıktı. Enflasyon tüm dünyanın gündeminde bir sorun, bu konuyu daha çok konuşacağız. Biz problemleri yok saymıyoruz. Halının altına süpürme niyetimiz yok. Kalıcı çözümler için çalışıyoruz. Stratejik hamleler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kötümserler karamsarlığa devam etsinler. Bizim iyimserliğimiz onlara da yeter. Bizim özgüvenimizin altı kesinlikle boş değil. Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yolumuzdan hedefimizden sapmayız’’ diye konuştu."Küresel büyüme tahminleri yüzde 1 düştü"ABD’de katıldıkları toplantılarda enflasyon konusunun da yer aldığını dile getiren Bakan Nebati, "Dünya Bankası ve IMF toplantıları için Washington'daydık. Çok yoğun toplantılar serisini gerçekleştirdik. Konuşulan şeyler aynı şeyler. Bugün küresel ekonominin dalgalı seyrettiği dönemden geçiyoruz. Dünya salgının oluşturduğu ekonomik tahribatı onarmaya çalışırken enflasyon küresel problem olarak ortaya çıktı. Her oturumun en önemli maddesi enflasyondu. Enerji ve gıda olmak üzere fiyatlarda artışlar oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ekonomideki büyüme tahminlerini yüzde 1 oranında düşürdü. BM, 2022 küresel büyüme tahminlerini 3,6'dan 2,6'ya düşürdüğünü açıkladı" dedi."Turizmde Rusya ve Ukrayna’dan gelemeyecek turist sayısını alternatiflerle kapatacak kapasitedeyiz"Rusya ve Ukrayna savaşının turizme etkisinden de konuşan Nebati, "Turizmde Rusya ve Ukrayna’dan gelemeyecek turist sayısını diğer ülkelerden sağlayacak kapasitedeyiz, çeşitliliğe sahibiz. Sadece turizmde değil tüm alanlarda krizden çok farklı çıkacak bir Türkiye’nin sesini duyuyoruz. Savaş ortamı emtia fiyatlarının artmasına neden oluyor. Söz konusu sorunların enflasyon ve cari dengeye yansımalarını ortadan kaldıracak önlemleri almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı."Küresel risklerin farkındayız tüm adımlarımızı buna göre atıyoruz"Bakan Nebati konuşmasına şöyle devam etti: "KDV iadelerinin zamanında ödenmesi önceliklerimiz arasına aldık. Son 4 ayda hayata geçirdiklerimizle gerçekten bir çok sorunun üstesinden geldik. Enflasyonla mücadele konusunda denetimler yapmaya devam ediyoruz. İşyerinde usulsüzlük tespit edilenler ceza alıyor. Bizim kulaklarımız sizde, reel sektör olmaksızın adım atmıyoruz.İş dünyasının sorunlarını Cumhurbaşkanımız önderliğinde çözmeye devam edeceğiz. Savaşımız enflasyonla ilgili olacak. Enflasyon belasıyla mücadelede önemli adımlar atıyoruz. Kararlılıkla ortaya koyacağız. Küresel risklerin farkındayız tüm adımlarımızı buna göre atıyoruz. İş dünyası ile istişare altında olacağız. İş dünyasının fikirlerini asla kulak arkası etmeyeceğiz. Geçmiş 20 yılda elde ettiğimiz başarılar gelecek için başarıların teminatıdır. Tarihsel birikimimizi yarınlara taşıyarak dünyanın birçok sorunu aşmasını sağlayacak avantajlara sahibiz. Biz bu topraklara özümüze güven duyuyoruz. Yarına yön veren hedef ülke Türkiye olma yolunda karamsarlığa kapılmamız asla söz konusu olmayacaktır. Biz bu toprakların insanına tam bir inançla bağlıyız. Her zorlukta bir kolaylık vardır. İşler iyimserlikle bakılarak, alternatifler gözeterek çözülür. Karamsarlar yolumuzdan çekilsin. Yapıcı her türlü söz başımızın üstündedir".Toplantının açılış konuşmasını yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise ''Bizim ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey; üretimin devamı, ticaret ve ihracatın aynı ivmeyle sürdürmesi için gerekli olan elverişli iklimin muhafaza edilmesidir. Bunu sağlayacak şartlar ise istihdam üzerindeki yüklerin indirilmesi, makul vergi oranları, hukuksal reformlar gibi unsurların yanı sıra enflasyonla mücadeledir. Bundan sonra tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız’’ dedi.Avdagiç: "Türkiye Modeli’ni destekliyoruz’’Türkiye’nin bir tercihte bulunarak, ‘üretim, yatırım, istihdam ve ihracat’ odaklı bir ekonomik modeli uygulamaya soktuğunu hatırlatan Avdagiç, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu, Bakanımızın yolunu açtığı ‘Türkiye Modeli’, yüzlerce defa denenmişi yeniden denemeye odaklı reçetelerden farklı bir yaklaşım getiriyor. Biz de bu ekonomik modeli destekliyoruz. İnanıyoruz ki, Hükümetin uygulamaya soktuğu tedbirlerle Türkiye, bu küresel kriz sürecini en az zarar, hatta başarıyla atlatacaktır” dedi.KDV indirimi talebiİş dünyasının taleplerini de aktaran Avdagiç, ‘‘İstihdam konusu çok önemli. Bu konuda verilen teşvikler çok önemli. Sanayicinin beklentisi enflasyonla mücadelede girdi maliyetlerinin düşürülmesi. Son dönemde KDV konusunda çok önemli adımlar atıldı. Sağlık hizmetleri, yeme içme sektörü, optik sektörleri, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar. Kamuyla iş yapan işletmelerimizin enflasyona oranlı olarak otomatik güncellenecek dinamik bir fiyat farkı kararnamesi beklentileri mevcut. Tasfiye hakkı için tamamlanma oranının yüzde 50’ye çekilmesi talep ediliyor. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sebebiyle üyelerimizin ve bu bölgede ticaret yapan firmalarımızın zorluklarının bir an evvel çözülmesi için desteklerinizi bekleniyor. İstanbul’daki sanayi tesislerinin; yeni teknoloji ile hat yenileme ve bu kapsamda kapasite artırma, yeşil mutabakata yönelik üretim araçlarında yapılacak yatırımlarının teşvik kapsamına alınması için desteğinizi talep ediyoruz’’ açıklamalarında bulundu.

