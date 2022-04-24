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Başına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru hayatını kaybetti
Başına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru hayatını kaybetti
İstanbul Fatih’te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu ikinci katın... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T05:02+0300
2022-04-24T05:02+0300
türkiye
istanbul
polis
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Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rıfai Sokak’ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis memuru Zafer Mat Balat'ta aranan şahsın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Şahsın evinin önünde beklediği esnada aranan şahıs tarafından kafasına bir cisim atıldı.Atılan cismin darbesiyle polis memuru Zafer Mat ikinci kat merdivenlerden aşağı düştü. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polis memurunu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırıldığı esnada bilinci kapalı olduğu öğrenildi. Düşmenin etkisiyle başının çeşitli kısımlarından darbeler alan polis memuru hastanede de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.Polisin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.
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istanbul, polis

Başına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru hayatını kaybetti

05:02 24.04.2022
© İHAAmbulans - 112 Acil
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© İHA
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İstanbul Fatih’te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu ikinci katın merdivenlerden aşağı düştü. İkinci kat merdivenlerden aşağı düşen polis memuru Zafer Mat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rıfai Sokak’ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis memuru Zafer Mat Balat'ta aranan şahsın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Şahsın evinin önünde beklediği esnada aranan şahıs tarafından kafasına bir cisim atıldı.
Atılan cismin darbesiyle polis memuru Zafer Mat ikinci kat merdivenlerden aşağı düştü. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polis memurunu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırıldığı esnada bilinci kapalı olduğu öğrenildi. Düşmenin etkisiyle başının çeşitli kısımlarından darbeler alan polis memuru hastanede de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.
Polisin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.
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