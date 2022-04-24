https://tr.sputniknews.com/20220424/basina-atilan-cisim-sonucu-ikinci-katin-merdivenlerinden-dusen-polis-memuru-hayatini-kaybetti-1055801503.html

Başına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru hayatını kaybetti

Başına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru hayatını kaybetti

İstanbul Fatih’te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu ikinci katın... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T05:02+0300

2022-04-24T05:02+0300

2022-04-24T05:02+0300

türkiye

istanbul

polis

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Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rıfai Sokak’ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis memuru Zafer Mat Balat'ta aranan şahsın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Şahsın evinin önünde beklediği esnada aranan şahıs tarafından kafasına bir cisim atıldı.Atılan cismin darbesiyle polis memuru Zafer Mat ikinci kat merdivenlerden aşağı düştü. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polis memurunu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırıldığı esnada bilinci kapalı olduğu öğrenildi. Düşmenin etkisiyle başının çeşitli kısımlarından darbeler alan polis memuru hastanede de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.Polisin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.

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istanbul, polis