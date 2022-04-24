https://tr.sputniknews.com/20220424/bir-aylik-omurleri-olan-ters-laleler-cicek-acti-1055803707.html
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir aylık ömrü olan ters laleler çiçek açtı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T09:54+0300
2022-04-24T09:54+0300
2022-04-24T09:54+0300
yaşam
türkiye
hakkari
lale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055803682_0:78:751:500_1920x0_80_0_0_ea4a227015cc1f5eb87dcfd5ada87643.jpg
Hakkari ve Van'da yetişen ters laleler, Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı.Orman Mahallesi’ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri görmek için gelenler bol bol fotoğraf çekti.'Sadece bu bölgede yetişiyor'Bir aylık ömrü olan ters lalelerin mezarlığa renk kattığını belirten Nadir Kına, “Sadece Hakkari bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza güzle bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu endemik çiçekler, sadece bölgemizde yetişiyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220408/sirnakta-yilin-ilk-ters-laleleri-acti-koparana-70-bin-lira-ceza-1055410014.html
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055803682_0:0:667:500_1920x0_80_0_0_d98de7996017835c330bc17bcfd92c16.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, hakkari, lale
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı
Abone ol
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir aylık ömrü olan ters laleler çiçek açtı.
Hakkari ve Van'da yetişen ters laleler, Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı.
Orman Mahallesi’ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri görmek için gelenler bol bol fotoğraf çekti.
'Sadece bu bölgede yetişiyor'
Bir aylık ömrü olan ters lalelerin mezarlığa renk kattığını belirten Nadir Kına, “Sadece Hakkari bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza güzle bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu endemik çiçekler, sadece bölgemizde yetişiyor” dedi.