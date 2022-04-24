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https://tr.sputniknews.com/20220424/bosna-hersekte-48-buyuklugunde-bir-deprem-daha-1055803816.html
Bosna Hersek’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha
Bosna Hersek’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha
Bosna Hersek'in Stolac kenti yakınlarında yerel saatle 06.27'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
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bosna
bosna hersek
deprem
felaket
afet
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün Richter ölçeğiyle 4.8 olarak tespit edildiğini açıkladı.Depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.Cuma günü saat 23.07'de Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamada, depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesi'nce yapılan açıklamada da depremde 1994 doğumlu bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220423/bosna-hersekte-57-buyuklugunde-deprem-ilk-belirlemelere-gore-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1055788220.html
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bosna, bosna hersek, deprem, felaket, afet

Bosna Hersek’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

09:58 24.04.2022 (güncellendi: 09:59 24.04.2022)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA
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Bosna Hersek'in Stolac kenti yakınlarında yerel saatle 06.27'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün Richter ölçeğiyle 4.8 olarak tespit edildiğini açıkladı.
Depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Cuma günü saat 23.07'de Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamada, depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesi'nce yapılan açıklamada da depremde 1994 doğumlu bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
DÜNYA
Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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