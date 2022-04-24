https://tr.sputniknews.com/20220424/bosna-hersekte-48-buyuklugunde-bir-deprem-daha-1055803816.html

Bosna Hersek’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

Bosna Hersek’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

Bosna Hersek'in Stolac kenti yakınlarında yerel saatle 06.27'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T09:58+0300

2022-04-24T09:58+0300

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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün Richter ölçeğiyle 4.8 olarak tespit edildiğini açıkladı.Depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.Cuma günü saat 23.07'de Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamada, depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesi'nce yapılan açıklamada da depremde 1994 doğumlu bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220423/bosna-hersekte-57-buyuklugunde-deprem-ilk-belirlemelere-gore-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1055788220.html

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bosna, bosna hersek, deprem, felaket, afet