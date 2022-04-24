https://tr.sputniknews.com/20220424/buyukelci-antonov-abd-rus-buyukelciliginin-faaliyetini-engelliyor-1055811316.html

Büyükelçi Antonov: ABD, Rus büyükelçiliğinin faaliyetini engelliyor

Büyükelçi Antonov: ABD, Rus büyükelçiliğinin faaliyetini engelliyor

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD yönetiminin büyükelçiliğin faaliyetini engellediğini belirtti. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T19:47+0300

2022-04-24T19:47+0300

2022-04-24T19:47+0300

dünya

rusya

abd

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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Antonov, “Aslında büyükelçiliğimiz ABD devlet kurumları tarafından abluka altında. Houston ve New York’taki iki başkonsolosluğumuzun hesapları Bank of America tarafından kapatıldı. Telefon ve yazılı olarak tehditler alıyoruz” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Bir zamanlar büyükelçilikten çıkışlar bile engellendi, çok sayıda gösteri yapıldı, vandalizm eylemleri gerçekleşti, boyalar döküldü” dedi.Washington’un bu eylemlerinin, halihazırda ABD’ye yürütülen Rus karşıtı politikası bağlamında açık olduğunu söyleyen Antonov, “Bugün, Amerikan kurallarına göre oluşturulan ve Rusya tarafından reddedilen yeni bir dünya düzeninden bahsediyoruz” diye ekledi.

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rusya, abd