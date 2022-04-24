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Büyükelçi Antonov: ABD, Rus büyükelçiliğinin faaliyetini engelliyor
Büyükelçi Antonov: ABD, Rus büyükelçiliğinin faaliyetini engelliyor
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD yönetiminin büyükelçiliğin faaliyetini engellediğini belirtti. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T19:47+0300
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Antonov, “Aslında büyükelçiliğimiz ABD devlet kurumları tarafından abluka altında. Houston ve New York’taki iki başkonsolosluğumuzun hesapları Bank of America tarafından kapatıldı. Telefon ve yazılı olarak tehditler alıyoruz” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Bir zamanlar büyükelçilikten çıkışlar bile engellendi, çok sayıda gösteri yapıldı, vandalizm eylemleri gerçekleşti, boyalar döküldü” dedi.Washington’un bu eylemlerinin, halihazırda ABD’ye yürütülen Rus karşıtı politikası bağlamında açık olduğunu söyleyen Antonov, “Bugün, Amerikan kurallarına göre oluşturulan ve Rusya tarafından reddedilen yeni bir dünya düzeninden bahsediyoruz” diye ekledi.
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Büyükelçi Antonov: ABD, Rus büyükelçiliğinin faaliyetini engelliyor

19:47 24.04.2022
© SputnikAnatoliy Antonov
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© Sputnik
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD yönetiminin büyükelçiliğin faaliyetini engellediğini belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Antonov, “Aslında büyükelçiliğimiz ABD devlet kurumları tarafından abluka altında. Houston ve New York’taki iki başkonsolosluğumuzun hesapları Bank of America tarafından kapatıldı. Telefon ve yazılı olarak tehditler alıyoruz” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Bir zamanlar büyükelçilikten çıkışlar bile engellendi, çok sayıda gösteri yapıldı, vandalizm eylemleri gerçekleşti, boyalar döküldü” dedi.
Washington’un bu eylemlerinin, halihazırda ABD’ye yürütülen Rus karşıtı politikası bağlamında açık olduğunu söyleyen Antonov, “Bugün, Amerikan kurallarına göre oluşturulan ve Rusya tarafından reddedilen yeni bir dünya düzeninden bahsediyoruz” diye ekledi.
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