CANLI | Donetsk: Ukrayna ordusu Jeleznaya Balka ve Staromihaylovka yerleşimlerini bombaladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da sürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’in Rusya'dan iletilen barış anlaşması taslağına verilecek yanıt üzerinde çalıştığını söyledi. Zelenskiy, “Onlar (Rusya) çözüm önerisi taslağını iletti. Gruplarımız verilecek yanıt üzerinde çalışıyor” dedi.
Harekat devam ederken Rusya ordusu, Paskalya Bayramı arifesinde Harkov bölgesindeki Kupyansk ve İzyum sakinlerine 160 tonun üzerinde insani yardım ulaştırdı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: