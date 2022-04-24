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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220424/canli--rus-askerler-paskalya-bayrami-arifesinde-harkov-bolgesine160-ton-insani-yardim-ulastirdi-1055804074.html
CANLI | Donetsk: Ukrayna ordusu Jeleznaya Balka ve Staromihaylovka yerleşimlerini bombaladı
CANLI | Donetsk: Ukrayna ordusu Jeleznaya Balka ve Staromihaylovka yerleşimlerini bombaladı
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük özel askeri operasyonu devam ediyor. Birçok ülkede Paskalya Bayramı heyecanı sürerken Rus askerler, bayram arifesinde Harkov... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya - Donbass Operasyonu - Harkov - Sputnik Türkiye

CANLI | Donetsk: Ukrayna ordusu Jeleznaya Balka ve Staromihaylovka yerleşimlerini bombaladı

10:19 24.04.2022 (güncellendi: 11:24 24.04.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük özel askeri operasyonu devam ediyor. Birçok ülkede Paskalya Bayramı heyecanı sürerken Rus askerler, bayram arifesinde Harkov bölgesindeki Kupyansk ve İzyum sakinlerine 160 tonun üzerinde insani yardım götürdü.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da sürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’in Rusya'dan iletilen barış anlaşması taslağına verilecek yanıt üzerinde çalıştığını söyledi. Zelenskiy, “Onlar (Rusya) çözüm önerisi taslağını iletti. Gruplarımız verilecek yanıt üzerinde çalışıyor” dedi.
Harekat devam ederken Rusya ordusu, Paskalya Bayramı arifesinde Harkov bölgesindeki Kupyansk ve İzyum sakinlerine 160 tonun üzerinde insani yardım ulaştırdı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Zelenskiy: Kiev, Rusya'nın çözüm önerisine verilecek yanıt üzerinde çalışıyor
Dün, 17:00
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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11:12 24.04.2022
Rus askerler, ağır yaralı Ukraynalı subayı kurtardı
Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliğinde görevli Rus askerlerin kurtardığı ağır yaralı Ukraynalı subayın görüntülerini paylaştı.
Kendi askerleri tarafından yaralı olarak bırakıldığı öğrenilen subay, “Doktorlara çok teşekkür ederim. Dürüst olacağım, bana işkence edileceğini, dövüleceğimi düşünmüştüm. Sağlık personelinin beklenmedik iyi tutumu ile karşılaştım” diye konuştu.
11:12 24.04.2022
Donetsk: Ukrayna ordusu, Jeleznaya Balka ve Staromihaylovka yerleşimlerini bombaladı
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Jeleznaya Balka ve Staromihaylovka yerleşimlerini bombaladığı, toplamda 120 ve 82 mm’lik 12 havan topu mermisinin kullanıldığı belirtildi.
Merkezin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafı ayrıca Gorlovka yerleşimini de hedef aldı, 122 mm’lik 5 adet mermi kullanıldı.
‘Ukrayna ordusu, 67 günde Donetsk’e yönelik 2 bin 200’den fazla bombardıman düzenledi’
“Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, gerilimin tırmandığından bu yana geçen 67 gün içinde 2 bin 208 bombardıman kaydedildi, bin 993 defasında ağır silahlar kullanıldı” denilen açıklamada, Ukrayna ordusunun çeşitli kalibrelerde toplam 22 bin 766 mühimmat kullandığı, bombardımanlarda 81 sivilin hayatını kaybettiği, 354 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
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