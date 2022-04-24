CANLI | Donetsk: Ukrayna ordusu Jeleznaya Balka ve Staromihaylovka yerleşimlerini bombaladı

Donetsk: Ukrayna ordusu, Jeleznaya Balka ve Staromihaylovka yerleşimlerini bombaladı

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Jeleznaya Balka ve Staromihaylovka yerleşimlerini bombaladığı, toplamda 120 ve 82 mm’lik 12 havan topu mermisinin kullanıldığı belirtildi.

Merkezin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafı ayrıca Gorlovka yerleşimini de hedef aldı, 122 mm’lik 5 adet mermi kullanıldı.

‘Ukrayna ordusu, 67 günde Donetsk’e yönelik 2 bin 200’den fazla bombardıman düzenledi’

“Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi, gerilimin tırmandığından bu yana geçen 67 gün içinde 2 bin 208 bombardıman kaydedildi, bin 993 defasında ağır silahlar kullanıldı” denilen açıklamada, Ukrayna ordusunun çeşitli kalibrelerde toplam 22 bin 766 mühimmat kullandığı, bombardımanlarda 81 sivilin hayatını kaybettiği, 354 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.