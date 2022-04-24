Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu 8. sınıf öğrencisine devretti
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki öğrencileri kabul etti.
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında koltuğunu 8. sınıf öğrencisi Şükrü Emre Eren'e devretti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki 11 çocuğu, Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Misafirleriyle tek tek selamlaşan Erdoğan, koltuğunu 8. sınıf öğrencisi Şükrü Emre Eren'e bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren'e "Sayın Cumhurbaşkanı hoş geldiniz." diye hitap ederken Eren de "Hoş bulduk." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek "Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocuklara en kalbi sevgilerimi gönderiyorum." dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı geleceği düşünerek çocuklarımıza, sizlere armağan etmiştir. Ankara'da yakılan bağımsızlık meşalesinin ülkenin tamamını sarması ve zaferle neticelenmesi sayesinde çocuklarımıza gururla, huzurla, güvenle bırakacağımız yeni bir devlete sahip olduk. Biz de geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milletimizin tarihine, şanına, hayallerine yakışır bir seviyeye getirdik. İnşallah bizden sonra bu bayrağı önce gençlerimiz, ardından da siz çocuklarımız devralacaksınız. Şanlı bir ecdadın torunları olarak sizlerin de bu emaneti çok daha ileriye taşıyacağınızdan şüphe duymuyorum."
'Dünyanın en köklü devlet geleneğine sahibiz'
Başakşehir Millet Bahçesi'nde bir araya geldikleri akranlarının gözlerinde bu kararlılığı ve bu heyecanı bizzat gördüğünü aktaran Erdoğan, "Her şeyden önce şunu unutmamalısınız. Bu ülke öyle devletlerden bir devlet, halklardan bir halk kesinlikle değildir. Dünyanın en köklü devlet geleneğine sahibiz. Milletimiz, kendine diğer toplumları hayran bırakan mücadelesi, azmi, gayreti ve cesaretiyle binlerce yıldır bulunduğu her yerde zirvede olmayı başarmıştır. Elbette her millet gibi bizim de iniş çıkışlarımız olmuştur. Bugün Türkiye, yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu kendinde toplayan milletiyle yeni bir yükselişin içindedir. Sizlerden, bizim bıraktığımız yerden teslim alacağınız bu kutlu bayrağı her alanda dünyanın zirvesine çıkartmanızı özellikle istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bunun için gereken altyapıyı önemli ölçüde oluşturduklarını, gereken imkanları da büyük oranda sağladıklarını dile getiren Erdoğan, "Artık bundan sonrası sizin kendinizi inancınızla, kültürünüzle, eğitiminizle, uzmanlığınızla nasıl yetiştireceğinize bağlıdır. Ben sizlere güveniyorum. Sizleri seviyorum. Bu duygularla bir kez daha 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyorum." diye konuştu.
'Bizler bugünün çocukları olarak ülkemizin yarınlarının teminatı, aynı zamanda emanetçileriyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Şükrü Emre Eren'e hitaben "Cumhurbaşkanı'mıza mikrofonu devredelim. Şu anda Bakanlar Kurulu burada zaten. Bakanlar Kurulu toplantısını sana teslim ediyoruz." dedi.
Sözlerine "Sayın Cumhurbaşkanı'm, değerli bakanlarımız ve kıymetli basın mensupları." diyerek başlayan Şükrü Emre Eren, şunları söyledi:
"Gazi Meclisimizin kuruluş yıl dönümü olan bir 23 Nisan'ı daha idrak ederken bu anlamlı günü biz çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Meclisimizin kuruluşunu borçlu olduğumuz bütün silah arkadaşlarını düşünerek, ne kadar büyük bir ülkenin çocukları olduğumuzu hatırlıyor ve başta tüm arkadaşlarım olmak üzere bütün dünya çocuklarına da bu büyük mirası hatırlatarak, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizler bugünün çocukları olarak ülkemizin yarınlarının teminatı, aynı zamanda emanetçileriyiz. Yüklendiğimiz bu mesuliyetin şuuru ve geleceğe dair en kuvvetli inancımızla güzel ülkemizin tarihinde her zaman olduğu gibi yine yarınların dünyasına liderlik edecek bilim, teknoloji, sanat ve edebiyat gibi hayatın tüm alanlarında insanlığa en büyük katkıları sunan bir medeniyet inşa edeceğiz."
Tüm arkadaşları adına makamın asıl sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendilerini burada ağırladığı için teşekkür eden Eren, "Tüm bu kuvvetli inanç ve temennilerle başta biz çocuklar olmak üzere hepimizin 23 Nisan'ını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şükrü Emre Eren, 23 Nisan Kabinesi'ndeki bakanlarını tanıttı
Şükrü Emre Eren, konuşmasının ardından öğrencilerin oluşturduğu 23 Nisan Kabinesi'ndeki bakanlarını tanıttı. "Temsili bakanlar" ve başkanlar da programda sırasıyla söz aldı. Kültür ve Turizm Bakanı, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Sağlık Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ve İçişleri Bakanı olan öğrenciler, bakanlıklarının çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da tek tek dinlediği temsili bakanlarla zaman zaman sohbet etti.
Şükrü Emre Eren, programa katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e bir soru sormak istediğini belirterek "Temel yeterlilik testinde sürenin uzatılması, soruların zorluğu ya da uzunluğu konusunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını" sordu.
Özer de YKS'ye Milli Eğitim Bakanlığının bakmadığını, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testini (AYT) ÖSYM ve YÖK'ün koordine ettiğini belirterek "Bu sene taban puanları kaldırdılar. Çok daha rahat bir şekilde gençlerin yükseköğretime erişimini kolaylaştırmak için ve süreyi de uzattılar. Bu yaklaşımın, gençlerimizin çok daha rahat bir şekilde yükseköğretime erişimleriyle ilgili onlara çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. YKS'ye giren tüm gençlerimize de başarılar diliyorum. Milli Eğitim Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah ders sürelerinin azaltılması ile ilgili kendisiyle görüşeceğiz." diye yanıt verdi.
Keman ve gitar dinletisinin sunulduğu kabulün ardından öğrencilere hediye takdim edildi.