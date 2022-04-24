https://tr.sputniknews.com/20220424/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapti-1055808263.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T14:36+0300

2022-04-24T14:36+0300

2022-04-24T14:41+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğindeki son durum ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220422/erdogan-sayin-putin-ve-zelenskiy-ile-bugun-yarin-yeniden-gorusme-yapmayi-planladik-1055772800.html

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