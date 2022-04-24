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https://tr.sputniknews.com/20220424/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapti-1055808263.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T14:36+0300
2022-04-24T14:41+0300
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recep tayyip erdoğan
vladimir putin
vladimir zelenskiy
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğindeki son durum ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220422/erdogan-sayin-putin-ve-zelenskiy-ile-bugun-yarin-yeniden-gorusme-yapmayi-planladik-1055772800.html
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türkiye, ukrayna, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, vladimir zelenskiy, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı

14:36 24.04.2022 (güncellendi: 14:41 24.04.2022)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğindeki son durum ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
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