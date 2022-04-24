https://tr.sputniknews.com/20220424/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapti-1055808263.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T14:36+0300
2022-04-24T14:36+0300
2022-04-24T14:41+0300
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türkiye
ukrayna
rusya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
vladimir zelenskiy
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğindeki son durum ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220422/erdogan-sayin-putin-ve-zelenskiy-ile-bugun-yarin-yeniden-gorusme-yapmayi-planladik-1055772800.html
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türkiye, ukrayna, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, vladimir zelenskiy, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı
14:36 24.04.2022 (güncellendi: 14:41 24.04.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğindeki son durum ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.