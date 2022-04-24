Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220424/cuvallar-icinde-patlayici-ozelligini-yitirmis-el-bombalari-bulundu-1055810539.html
Çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş el bombaları bulundu
Çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş el bombaları bulundu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kepçe tarafından yapılan temel kazısında çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş çok sayıda el bombası bulundu. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T18:01+0300
2022-04-24T18:01+0300
türkiye
balıkesir
bandırma
el bombası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055810514_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_98f899dc4aaae04e48fd7b5a304905ac.jpg
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak’ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında el bombaları bulundu. Kepçe operatörü tarafından fark edilen olayın ardından polise haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kazı esnasında ortaya çıkan el bombalarının bir kısmı çuvala doldurularak muhafaza altına alındı. İnşaat müteahhidi Davut Çakmak, "İnşaat alanımızda temel kazısı yapılırken eski tarihe ait el bombaları çıktı. Polise haber verildi. İnceleniyor. Osmanlı dönemine ait, 1. Dünya Savaşı'na ait olduğu sanılıyor. Ekipler araştırıyor" dedi.El bombalarının kim ya da kimler tarafından gömüldüğü bilinmezken el bombalarını incelemek üzere Balıkesir il merkezinden uzman ekip çağrıldı.
türkiye
balıkesir
bandırma
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055810514_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6d0dc1619edf44d775039b3ffb1b2925.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
balıkesir, bandırma, el bombası

Çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş el bombaları bulundu

18:01 24.04.2022
© İHA / ÖMER TURANBalıkesir'in Bandırma ilçesinde kepçe tarafından yapılan temel kazısında çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş çok sayıda el bombası bulundu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kepçe tarafından yapılan temel kazısında çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş çok sayıda el bombası bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© İHA / ÖMER TURAN
Abone olTelegram
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kepçe tarafından yapılan temel kazısında çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş çok sayıda el bombası bulundu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak’ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında el bombaları bulundu. Kepçe operatörü tarafından fark edilen olayın ardından polise haber verildi.
Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kazı esnasında ortaya çıkan el bombalarının bir kısmı çuvala doldurularak muhafaza altına alındı. İnşaat müteahhidi Davut Çakmak, "İnşaat alanımızda temel kazısı yapılırken eski tarihe ait el bombaları çıktı. Polise haber verildi. İnceleniyor. Osmanlı dönemine ait, 1. Dünya Savaşı'na ait olduğu sanılıyor. Ekipler araştırıyor" dedi.

El bombalarının kim ya da kimler tarafından gömüldüğü bilinmezken el bombalarını incelemek üzere Balıkesir il merkezinden uzman ekip çağrıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала