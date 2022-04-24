https://tr.sputniknews.com/20220424/cuvallar-icinde-patlayici-ozelligini-yitirmis-el-bombalari-bulundu-1055810539.html

Çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş el bombaları bulundu

Çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş el bombaları bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kepçe tarafından yapılan temel kazısında çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş çok sayıda el bombası bulundu. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T18:01+0300

2022-04-24T18:01+0300

2022-04-24T18:01+0300

türkiye

balıkesir

bandırma

el bombası

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Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak’ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında el bombaları bulundu. Kepçe operatörü tarafından fark edilen olayın ardından polise haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kazı esnasında ortaya çıkan el bombalarının bir kısmı çuvala doldurularak muhafaza altına alındı. İnşaat müteahhidi Davut Çakmak, "İnşaat alanımızda temel kazısı yapılırken eski tarihe ait el bombaları çıktı. Polise haber verildi. İnceleniyor. Osmanlı dönemine ait, 1. Dünya Savaşı'na ait olduğu sanılıyor. Ekipler araştırıyor" dedi.El bombalarının kim ya da kimler tarafından gömüldüğü bilinmezken el bombalarını incelemek üzere Balıkesir il merkezinden uzman ekip çağrıldı.

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balıkesir, bandırma, el bombası