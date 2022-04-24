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Dışişleri Bakanlığı: Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları reddediyor, kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları reddediyor, kınıyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı “1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T14:58+0300
2022-04-24T15:07+0300
politika
türkiye
abd
soykırım
1915 olayları
kınama
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 24 Nisan olayları hakkında açıklamada bulundu. “1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır” ifadelerinin yer aldığı açıklamada “Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz” dendi.Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:Çavuşoğlu'ndan tepki: İki yüzlülüklerinin en bariz örneğiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımda Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Bazı batılı liderler son günlerde “soykırımın” ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan #1915 olayları için “soykırım” kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir."
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türkiye, abd, soykırım, 1915 olayları, kınama

Dışişleri Bakanlığı: Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları reddediyor, kınıyoruz

14:58 24.04.2022 (güncellendi: 15:07 24.04.2022)
© AATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı “1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir” dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 24 Nisan olayları hakkında açıklamada bulundu. “1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır” ifadelerinin yer aldığı açıklamada “Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz” dendi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
“Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz. Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan’la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür.”

Çavuşoğlu'ndan tepki: İki yüzlülüklerinin en bariz örneği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımda Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bazı batılı liderler son günlerde “soykırımın” ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan #1915 olayları için “soykırım” kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir."
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