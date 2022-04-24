https://tr.sputniknews.com/20220424/fatih-erbakan-cumhurbaskanligi-secimlerinde-2-turda-erdogani-destekleriz-1055804982.html

Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turda Erdoğan'ı destekleriz

Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turda Erdoğan'ı destekleriz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T11:03+0300

2022-04-24T11:03+0300

2022-04-24T11:03+0300

politika

yeniden refah partisi

fatih erbakan

ak parti

chp

ittifak

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Habertürk TV'de soruları yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracaklarını, ikinci tura kalamazlar ise destek verecekleri ismi açıkladı.Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hitap ettikleri kitle açısından daha anlaşılır olacağını belitti ve "Biz bu faturanın ortağı olmalıyız. Bu faturayı ortaya koyanların iktidardan gitmesi için sonuna kadar mücadele ederiz. Seçimlere de gireriz. Diyelim ki ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu ile Tayip Bey kaldı. Biz ikinci turda kalmadığımıza göre kimseye destek vermeyiz deme imkanımız yok. Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip Bey'in olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır" ifadelerini kullandı.'1991'de yapılan ittifak yüzde 17 oy almıştı''Önce millet diyeceğiz''Çok ciddi ekonomik günahlar var'20 senelik günah ekonomide başlıyor. Orta vadeli ekonomik programında önümüzdeki üç sene 852 milyar lira faiz ödeyeceğiz diyor. Faize ve imtiyazlı holdinglere milyar dolarları aktarıyorsunuz. Çok ciddi ekonomik günahlar var. Geçtiğimiz haftalarda Hazine 2 milyar dolar borç aldı. Yüzde 8,62 faizle aldı. Dünya üzerinde doların yıllık faizinin 8,52 olmasına insanların inanması zor. Tabiri caizse tefeci faiziyle borçlanıyorsunuz. Merkez Bankası'nın faizini düşürdüm demekle faiz düşmedi. Dünyada yüzde 8,62 ile borç alan bir hükümet faiz lobisinin en iyi dostu olması lazım. Eylemlerle söylemlerin çelişkisi var.'Kamuda israflar var'

https://tr.sputniknews.com/20220418/milli-gazete-gyy-kurdastan-ucuncu-ittifak-yorumu-bu-ittifak-tbmm-secim-ittifakidir-1055652074.html

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yeniden refah partisi, fatih erbakan, ak parti, chp, ittifak