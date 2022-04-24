https://tr.sputniknews.com/20220424/fener-rum-patrikhanesinde-paskalya-ayini-duzenlendi-1055800794.html

Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T02:58+0300

2022-04-24T02:58+0300

2022-04-24T03:18+0300

türkiye

paskalya

ortodoks kilisesi

fener rum patrikhanesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055800769_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_114d1db85887a6b4ff8730034912cb6b.jpg

Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle başlayan programda dualar ve ilahiler okundu.Patrik Bartholomeos, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna ve dünya için barış temennisinde bulundu.Patrikhane bahçesinde devam eden ayinde saat 00.00'da Fener Rum Patrikhanesi ve kilisedeki ışıklar söndürülerek çanlar çalındı.Ardından ayine katılan cemaat mensupları ve turistler Hz. İsa'nın yeniden dirilişini sembolize eden mumları yakarak ayine eşlik etti.Kalabalık nedeniyle avluya ve kiliseye giremeyen çok sayıda kişi de ayini dışarıdan takip etti.Program boyunca Patrikhane çevresinde de güvenlik önlemleri alındığı görüldü.Sabaha kadar dualarla devam edecek Paskalya programı 10.00'da düzenlenecek farklı bir ayinle sona erecek.40 günlük özel orucun ardından düzenlenen Paskalya etkinlikleri çerçevesinde perşembe günü de ayin düzenlenmiş, Miron yağı kutsama töreni gerçekleşmişti.Geçen yılki Paskalya ayini koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda kişiye açıktı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paskalya, ortodoks kilisesi, fener rum patrikhanesi