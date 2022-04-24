https://tr.sputniknews.com/20220424/fildisi-sahilinde-2-ton-uyusturucu-ele-gecirildi-9-kisi-tutuklandi-1055802129.html

Fildişi Sahili'nde 2 ton uyuşturucu ele geçirildi: 9 kişi tutuklandı

Fildişi Sahili'nde 2 ton uyuşturucu ele geçirildi: 9 kişi tutuklandı

Fildişi Sahili'nde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu yakalandı.Olayla ilgili 9 kişinin tutuklandığı bildirildi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T06:54+0300

2022-04-24T06:54+0300

2022-04-24T06:54+0300

dünya

fildişi sahili

uyuşturucu

polis

operasyon

rekor

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin liman kenti San Pedro'da iki ton uyuşturucu madde ele geçirildiği duyuruldu.Olayla ilgili aralarında yabancıların da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.Geçen sene Abidjan kentinde bir ton uyuşturucu yakalanmıştı. Böylece ülkede bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilmiş oldu.Fildişi Sahili'nde uyuşturucu ticaretine çok sık rastlanmasa da içinde bulunduğu Batı Afrika'da son dönemde yüksek miktarlarda uyuşturucu yakalandı.Atlantik okyanusuna kıyısı olan birçok ülkenin bulunduğu Batı Afrika, deniz erişimi sayesinde Latin Amerika'dan gelen uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında kilit rol oynuyor.Uyuşturucu tacirleri, yasal boşluk ve denetimlerden kaçabilmek adına bölgede özellikle fakir ve az gelişmiş kıyı ülkelerini tercih ediyor.Küçük bir ada ülkesi Kabo Verde (Yeşil Burun Adaları) ve Gine Bissau, uyuşturucu ticaretinin en çok yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor.Güney Amerika'dan direkt Kabo Verde ve Gine Bissau'nun da olduğu bölge ülkelerine yollanan uyuşturucu, burada parçalara bölünerek ABD ve Avrupa'ya gönderiliyor.Uyuşturucu tacirleri, bu güzergah sayesinde Güney Amerika'dan Avrupa ve ABD'ye doğrudan yollanan kargolara uygulanan sıkı incelemeden kaçmayı başarıyor.Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne (OECD) göre, bölgede yıllık 40 bin ton uyuşturucu taşınıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220418/taksiyle-uyusturucu-ticareti-yapan-4-kisi-gozaltina-alindi-1055637542.html

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fildişi sahili, uyuşturucu, polis, operasyon, rekor