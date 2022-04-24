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İbrahim Kalın'dan Biden'a tepki: ‘Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, holokost yok’
İbrahim Kalın'dan Biden'a tepki: ‘Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, holokost yok’
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan açıklamasında ‘Ermeni Soykırım’ ifadesini kullanmasına sosyal medyadan tepki... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T18:13+0300
2022-04-24T18:13+0300
politika
türkiye
abd
1915 olayları
joe biden
ibrahim kalın
tepki
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ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yaşananları yeniden “soykırım" olarak niteledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi.Kalın, açıklamasında “Milyonları ölüme götüren, dünya savaşları çıkartan, kitlesel imha silahları yapan, atom bombası atan, köle ticareti yapan, insanları hayvanat bahçelerinde sergileyen modern barbarlar... Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, Holokost lekesi yok. Siz aynada kendinize bakın” ifadelerine yer verdi.
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türkiye, abd, 1915 olayları, joe biden, ibrahim kalın, tepki

İbrahim Kalın'dan Biden'a tepki: ‘Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, holokost yok’

18:13 24.04.2022
© AAİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan açıklamasında ‘Ermeni Soykırım’ ifadesini kullanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yaşananları yeniden “soykırım" olarak niteledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi.
Kalın, açıklamasında “Milyonları ölüme götüren, dünya savaşları çıkartan, kitlesel imha silahları yapan, atom bombası atan, köle ticareti yapan, insanları hayvanat bahçelerinde sergileyen modern barbarlar... Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, Holokost lekesi yok. Siz aynada kendinize bakın” ifadelerine yer verdi.
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