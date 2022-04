https://tr.sputniknews.com/20220424/icisleri-bakani-soylu-2023te-dogu-sinirimizin-tamami-orulen-duvarlarla-kontrol-altinda-tutulacak-1055813235.html

İçişleri Bakanı Soylu: 2023'te Doğu sınırımızın tamamı örülen duvarlarla kontrol altında tutulacak

İçişleri Bakanı Soylu: 2023'te Doğu sınırımızın tamamı örülen duvarlarla kontrol altında tutulacak

Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarını inceleyen Bakan Soylu, "Bugüne kadar özellikle Ağrı, Iğdır sınırı ve içine bulunduğumuz Çaldıran sektörü... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T23:59+0300

2022-04-24T23:59+0300

2022-04-24T23:58+0300

süleyman soylu

türkiye

sınır

duvar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055813414_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_4e902e4888129424d892bb6e432937dd.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çaldıran-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı ve güvenlik yolunda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 yılı aşkın süredir doğu ve güney sınırında güvenlik duvarı çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, "Bugüne kadar Ağrı, Iğdır sınırları ve onun da hemen üstünde Ermenistan sınırı olarak nitelendireceğimiz sınırlarda gerek duvar gerek aydınlatma ve çit çalışması yapılmıştır" dedi."Bir siyasi partinin 14. katından 'Türkiye'de sınırlar iyi tutulmuyor, sınır namustur' diyerek burada yapılanları görmezden gelmek vicdana da insanlığa da fedai can ederek buralarda mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize bühtan ve iftiradır" diyen Bakan Soylu, "Bunu böyle söyleyerek ardından bunu şehirlerin billboardlarında, üst geçitlerde pankartlama çalışması yaparak devletini milletinin gözünde aciz durumu düşürmeye çalışmak son derece insanoğluna yakışmayacak davranıştır" ifadesini kullandı.'Toplam 1028 kilometre duvar şu ana kadar yapılmıştır'İçişleri Bakanı Soylu, Van-İran sınırında yaklaşık bir ay önce 5-6 metre karın altında kalan ve her türlü çalışmanın neredeyse imkansız hala geldiği bir alanda güvenlik duvarının inşa edildiğini kaydetti.Şu ana kadar 26 mayın tarlasının temizlenmekte olduğunu dile getiren Soylu, şöyle dedi:Duvar ihalelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), yıllardır sınırda bunları gerçekleştirmek için çaba ortaya koyduğuna değinen Soylu, "Peki bunu nasıl sağlarlar? İran ile eş güdüm içinde çalışırlar. Bunların nereden ve nasıl geçebileceğini, hakim yerin neresi olduğunu burada temin ederler. 14. kattaki konfor bunu anlayabilecek kabiliyette elbette olmayacaktır" diye konuştu.'Sadece doğu sınırımızda 250 optik kulemiz var'Bu çalışmaların yanı sıra üretilen duvarların monte edildiğini, güvenlik güçlerinin de bölgede gerekli önlemleri aldığını anlatan Soylu, "Zaman zaman buranın eksi 40 dereceye düştüğünü ifade etmem gerekir. Birileri için bir şey ifade ediyorsa" dedi.Ağrı'dan Hakkari sınırına, Hakkari sınırında Irak sınırındaki Hezil Çayı'na, Hezil Çayı'ndan da Suriye sınırında duvarların başlayacağı bölgeye kadar bütün bölgenin aydınlatılması için elektrik idaresiyle TEDAŞ'la entegre edilerek çok zor şartlarda elektrik getirildiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:'26 tarlada mayın çalışması yapılmaktadır'Birinci, ikinci ve üçüncü etaplardaki 26 tarlada mayın çalışmasının yapıldığı bilgisin veren Soylu, şöyle devam etti:Van Gölü'nün güvenliğini geçen yıldan itibaren Sahil Güvenliğe verdiklerini ve Doğu ve Güneydoğu'da ilk kez bir gölde sahil güvenliğin görev aldığını belirten Soylu, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki göçmen ve diğer kaçakçılıklardan elde ettiği tecrübelerden burada istifade etmek istediklerini kaydetti.'Bölge her alanda kontrol altında tutuluyor'Bu bölgelerde güveliğin sağlanabilmesi için mayın tarlalarının temizlendiğini, aydınlatma için Ağrı sınırından Hakkari sınırına kadar elektrik çekildiğini dile getiren Soylu, şunları söyledi:Kahraman güvenlik güçlerinin bu memleketin birliği, bütünlüğü, özgürlüğü için, bayrağın hür ve özgür şekilde dalgalanması için büyük bir gayret gösterdiğini aktaran Soylu, "Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, kalpleri katıdır anlayamazlar. Bunlar elbette ki bu memleket için gayret eden arkadaşlarımızı yıldıramazlar. Buradaki çalışmalar devam edecek. Özalp sektörünü tamamlayacağız bu yılın sonuna kadar. 2023'te de bütün ihaleleri hemen hemen bitmiştir, böylece 29 Ekim itibarıyla doğu sınırımızın tamamı güvenlik duvarlarıyla beraber güvenlik altına alınmış olacaktır" diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süleyman soylu, sınır, duvar