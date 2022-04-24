https://tr.sputniknews.com/20220424/istanbulun-kartal-ve-maltepe-ilcelerindeki-iki-tasinmaz-ozellestirilecek-1055803413.html

İstanbul'un Kartal ve Maltepe ilçelerindeki iki taşınmaz özelleştirilecek

İstanbul'un Kartal ve Maltepe ilçelerindeki iki taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul'un Kartal ve Maltepe ilçelerindeki iki taşınmazın "satış" yöntemiyle... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T09:44+0300

2022-04-24T09:44+0300

2022-04-24T09:44+0300

türkiye

özelleştirme

kamulaştırma

devlet

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın özelleştirme süreçlerine ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, İstanbul'un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 26 bin 958 metrekare ve Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yer alan yaklaşık 8 bin 89 metrekarelik taşınmazlar özelleştirilecek.Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak ihaleler, teklif sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek açık artırmayla sonuçlandırılacak.İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek. Girişim grubu ortaklarının tamamı yatırım fonu olamayacak.​​​​​​​İhaleye katılmak isteyenlerin 31 Mayıs'a kadar son tekliflerini vermeleri gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220412/ozellestirme-idaresi-6-ildeki-11-tasinmazi-satisa-cikardi-1055487924.html

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özelleştirme, kamulaştırma, devlet