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https://tr.sputniknews.com/20220424/japonyada-kaybolan-turistik-teknedeki-7-kisi-kurtarildi-19-kisiyi-arama-calismalari-suruyor-1055802451.html
Japonya'da kaybolan turistik teknedeki 7 kişi kurtarıldı: 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Japonya'da kaybolan turistik teknedeki 7 kişi kurtarıldı: 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Japonya'nın Hokkaido bölgesinde kaybolan turistik tekneden 7 kişinin kurtarıldığı bildirildi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T07:56+0300
2022-04-24T07:56+0300
dünya
japonya
tekne
turist
kayıp
arama
arama kurtarma
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Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da irtibatın kesildiği gezi teknesi 'Kazu I' ve yolcularını arama çalışmaları sürüyor.Sahil Güvenlik, bölgenin doğusundaki Şiretoko Yarımadası açıklarında 7 yolcunun kurtarıldığını duyurdu.Kurtarılanların bilincinin kapalı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.Denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde iki kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu.Tur firması Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıkladı.Gezi teknesinin dün sabah vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirilmişti.Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurdu.Devriye gemileri, helikopter dahil hava unsurlarının sevk edildiği bölgede arama faaliyetleri devam ediyor.Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, olaya yönelik görev gücü kurulduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220419/japonyada-kaybolan-piton-sahibinin-aracinda-bulundu-1055670368.html
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japonya, tekne, turist, kayıp, arama, arama kurtarma

Japonya'da kaybolan turistik teknedeki 7 kişi kurtarıldı: 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

07:56 24.04.2022
© AP PhotoJaponya'da kaybolan turistik teknedeki 7 kişi kurtarıldı: 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Japonya'da kaybolan turistik teknedeki 7 kişi kurtarıldı: 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AP Photo
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Japonya'nın Hokkaido bölgesinde kaybolan turistik tekneden 7 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da irtibatın kesildiği gezi teknesi 'Kazu I' ve yolcularını arama çalışmaları sürüyor.
Sahil Güvenlik, bölgenin doğusundaki Şiretoko Yarımadası açıklarında 7 yolcunun kurtarıldığını duyurdu.
Kurtarılanların bilincinin kapalı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde iki kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu.
Tur firması Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıkladı.
Gezi teknesinin dün sabah vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirilmişti.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurdu.
Devriye gemileri, helikopter dahil hava unsurlarının sevk edildiği bölgede arama faaliyetleri devam ediyor.
Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, olaya yönelik görev gücü kurulduğunu açıklamıştı.
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