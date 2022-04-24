https://tr.sputniknews.com/20220424/kadikoydeki-boga-heykeli-bakima-alindi-1055804593.html
Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı
Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı
İstanbul Kadıköy’de vatandaşlar tarafından tahrip edilen Boğa Heykeli için yenileme çalışmaları başladı. Ekipler, hasar gören Boğa Heykeli’nin çevresini... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T10:48+0300
2022-04-24T10:48+0300
2022-04-24T10:48+0300
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İstanbul Kadıköy’deki Boğa Heykeli, üzerinde oluşan tahribatı gidermek amacıyla bakıma alındı.1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı.Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin 15 gün sürecek bakım çalışmaları için bu sabah saatlerinde heykelin etrafını bariyerlerle kapattı.Gün içinde vatandaşların çalışmaları izleyebilmeleri için bariyerlerin bir kısmının açık bırakılacağı ve gece saatlerinde ise tamamen kapatılacağı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20180217/kadikoy-boga-heykeli-tescil-1032291813.html
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Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı
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İstanbul Kadıköy’de vatandaşlar tarafından tahrip edilen Boğa Heykeli için yenileme çalışmaları başladı. Ekipler, hasar gören Boğa Heykeli’nin çevresini bariyerle kapattı.
İstanbul Kadıköy’deki Boğa Heykeli, üzerinde oluşan tahribatı gidermek amacıyla bakıma alındı.
1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı.
Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin 15 gün sürecek bakım çalışmaları için bu sabah saatlerinde heykelin etrafını bariyerlerle kapattı.
Gün içinde vatandaşların çalışmaları izleyebilmeleri için bariyerlerin bir kısmının açık bırakılacağı ve gece saatlerinde ise tamamen kapatılacağı öğrenildi.