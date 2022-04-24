https://tr.sputniknews.com/20220424/kadikoydeki-boga-heykeli-bakima-alindi-1055804593.html

Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı

Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı

İstanbul Kadıköy’de vatandaşlar tarafından tahrip edilen Boğa Heykeli için yenileme çalışmaları başladı. Ekipler, hasar gören Boğa Heykeli’nin çevresini... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T10:48+0300

2022-04-24T10:48+0300

2022-04-24T10:48+0300

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İstanbul Kadıköy’deki Boğa Heykeli, üzerinde oluşan tahribatı gidermek amacıyla bakıma alındı.1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı.Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin 15 gün sürecek bakım çalışmaları için bu sabah saatlerinde heykelin etrafını bariyerlerle kapattı.Gün içinde vatandaşların çalışmaları izleyebilmeleri için bariyerlerin bir kısmının açık bırakılacağı ve gece saatlerinde ise tamamen kapatılacağı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20180217/kadikoy-boga-heykeli-tescil-1032291813.html

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türkiye, istanbul, boğa, heykel, ibb