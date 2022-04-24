Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220424/kadikoydeki-boga-heykeli-bakima-alindi-1055804593.html
Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı
Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı
İstanbul Kadıköy’de vatandaşlar tarafından tahrip edilen Boğa Heykeli için yenileme çalışmaları başladı. Ekipler, hasar gören Boğa Heykeli’nin çevresini... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T10:48+0300
2022-04-24T10:48+0300
yaşam
türkiye
istanbul
boğa
heykel
ibb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055804568_0:51:800:501_1920x0_80_0_0_088965314fd8429019a367b04eb68ea0.jpg
İstanbul Kadıköy’deki Boğa Heykeli, üzerinde oluşan tahribatı gidermek amacıyla bakıma alındı.1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı.Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin 15 gün sürecek bakım çalışmaları için bu sabah saatlerinde heykelin etrafını bariyerlerle kapattı.Gün içinde vatandaşların çalışmaları izleyebilmeleri için bariyerlerin bir kısmının açık bırakılacağı ve gece saatlerinde ise tamamen kapatılacağı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20180217/kadikoy-boga-heykeli-tescil-1032291813.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055804568_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_2d38aa3a75e448ab5168808ac467a5f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, boğa, heykel, ibb

Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı

10:48 24.04.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - MUSTAFA AYABAKANKadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı
Kadıköy’deki Boğa Heykeli bakıma alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - MUSTAFA AYABAKAN
Abone olTelegram
İstanbul Kadıköy’de vatandaşlar tarafından tahrip edilen Boğa Heykeli için yenileme çalışmaları başladı. Ekipler, hasar gören Boğa Heykeli’nin çevresini bariyerle kapattı.
İstanbul Kadıköy’deki Boğa Heykeli, üzerinde oluşan tahribatı gidermek amacıyla bakıma alındı.
1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı.
Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin 15 gün sürecek bakım çalışmaları için bu sabah saatlerinde heykelin etrafını bariyerlerle kapattı.
Gün içinde vatandaşların çalışmaları izleyebilmeleri için bariyerlerin bir kısmının açık bırakılacağı ve gece saatlerinde ise tamamen kapatılacağı öğrenildi.
Kadıköy, Boğa Heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2018
DÜNYA
Kadıköy'deki Boğa Heykeli tescillendi
17 Şubat 2018, 12:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала