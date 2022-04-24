https://tr.sputniknews.com/20220424/kendisinden-ayrilmak-isteyen-kadini-cocuklarinin-gozu-onunde-bicakladi-1055803247.html

Kendisinden ayrılmak isteyen kadını çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Kendisinden ayrılmak isteyen kadını çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde çocuklarını 23 Nisan kutlamalarına götüren kadın, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T09:35+0300

2022-04-24T09:35+0300

2022-04-24T09:35+0300

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bıçaklama

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Denizli'de Çivril ilçe merkezinde bulunan Emircik Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde 23 Nisan kutlamalarını izlemeleri için çocuklarını mahalledeki meydana götüren Nejla A., burada Alpaslan Z. ile karşılaştı. Ayrılma talebini kabul etmeyen Alpaslan Z. ile Nejla A. arasında başlayan sözlü tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı.Çocuklarının çığlıklarına aldırmadan annelerini darp eden Alpaslan Z., yanında bulundurduğu bıçakla Nejla A’yı sırt bölgesinden 1’i derin olmak üzere toplam 5 kez bıçak darbesiyle yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Ö.’yü de bacağından bıçakla yaralayan Alpaslan Z., hızla bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Nejla A.’yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen anne, ileri derece tetkiklerinin yapılması için Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan A.Ö. ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.Şüphelinin kullandığı suç aleti bıçak olay yerinin yakınında bunundu. Çocuklarının gözü önünde Nejla A.'yı defalarca bıçaklayan Alpaslan Z.’nin yakalanması için görevliler çalışma başlattı.

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denizli, türkiye, kadın, kadına şiddet, bıçaklama