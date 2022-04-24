Patrik Kirill, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramını kutladı

“Tanrı'nın sözünden, Tanrı'nın sevgi olduğunu biliyoruz. Tanrı, onun çocukları olarak bizlerden her zaman merhametli, iyi kalpli ve cömert olmamızı istiyor. Mesih her birimizi ilahi gerçeğin dünyasına tanık olmaya, sevgimizin sıcaklığını yakın ve uzaktakilerle, özellikle de acı çeken, yardıma ve şefkate ihtiyacı olanlarla paylaşmaya çağırıyor.”