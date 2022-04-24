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https://tr.sputniknews.com/20220424/patrik-kirill-ortodoks-hristiyanlarin-ve-rusya-halkinin-paskalya-bayramini-kutladi-1055800292.html
Patrik Kirill, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramını kutladı
Patrik Kirill, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramını kutladı
Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki Paskalya Ayini'ni yöneten Rusya Patriği Kirill, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutlayarak... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T01:13+0300
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yaşam
rusya
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paskalya
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Patrik, Paskalya’nın tüm Hıristiyanlar için en önemli gün olduğuna, insanların özellikle bu gün ‘çarmıhta acılar içinde ölen, üçüncü günde dirilen, ölümü yenen ve şeytanın insan ırkı üzerindeki gücünü yok eden Kurtarıcıyı’ yücelttikleri gün olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti:
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rusya, rusya ortodoks kilisesi patriği kirill, paskalya

Patrik Kirill, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramını kutladı

01:13 24.04.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girKurtarıcı İsa Katedrali’ndeki Paskalya Ayini'ni yöneten Rusya Patriği Kirill, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutlayarak, inananlara Ukrayna’daki çatışmalardan etkilenenlere yardım etme çağrısı yaptı.
Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki Paskalya Ayini'ni yöneten Rusya Patriği Kirill, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutlayarak, inananlara Ukrayna’daki çatışmalardan etkilenenlere yardım etme çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki Paskalya Ayini'ni yöneten Rusya Patriği Kirill, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutlayarak, inananlara Ukrayna’daki çatışmalardan etkilenenlere yardım etme çağrısı yaptı.
Patrik, Paskalya’nın tüm Hıristiyanlar için en önemli gün olduğuna, insanların özellikle bu gün ‘çarmıhta acılar içinde ölen, üçüncü günde dirilen, ölümü yenen ve şeytanın insan ırkı üzerindeki gücünü yok eden Kurtarıcıyı’ yücelttikleri gün olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti:

“Tanrı'nın sözünden, Tanrı'nın sevgi olduğunu biliyoruz. Tanrı, onun çocukları olarak bizlerden her zaman merhametli, iyi kalpli ve cömert olmamızı istiyor. Mesih her birimizi ilahi gerçeğin dünyasına tanık olmaya, sevgimizin sıcaklığını yakın ve uzaktakilerle, özellikle de acı çeken, yardıma ve şefkate ihtiyacı olanlarla paylaşmaya çağırıyor.”

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