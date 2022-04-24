https://tr.sputniknews.com/20220424/putin-kurtarici-isa-katedralinde-duzenlenen-paskalya-ayinine-katildi-1055799843.html

Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen Paskalya ayinine katıldı

Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen Paskalya ayinine katıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova’da bulunan Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T00:27+0300

2022-04-24T00:27+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı. Rusya Patriği Kirill'in yönettiği ayine Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de katıldı.Putin, geleneksel olarak yıllardır Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenen Paskalya ayinine katılıyor.Ortodoksların en önemli bayramlarında sayılan Paskalya, bir hafta boyunca kutlanıyor. Yunan kökenli Paskalya kelimesi 'kurtuluş' anlamına geliyor.Paskalya, perhizle geçen 5 haftalık bir dönemi kapsıyor. Paskalya gününde de hazırlıklar sona eriyor. İnananlar, bayram için özel çörekler hazırlıyor, boyalı Paskalya yumurtası haşlıyor, mum yakıyor. Yumurtaların kırmızıya boyanması Hz. İsa'nın kanını sembolize ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220423/kutsal-ates-israilden-moskovaya-getirildi-1055799059.html

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