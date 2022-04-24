Türkiye
CANLI | Zelenskiy: Kiev, Rusya'nın çözüm önerisine verilecek yanıt üzerinde çalışıyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220424/putin-kurtarici-isa-katedralinde-duzenlenen-paskalya-ayinine-katildi-1055799843.html
Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen Paskalya ayinine katıldı
Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen Paskalya ayinine katıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova’da bulunan Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T00:27+0300
2022-04-24T00:28+0300
dünya
isa
rusya
paskalya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055799789_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_a3e0aa2f63bbd9f9e6a2d8d2cbb31c5a.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı. Rusya Patriği Kirill'in yönettiği ayine Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de katıldı.Putin, geleneksel olarak yıllardır Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenen Paskalya ayinine katılıyor.Ortodoksların en önemli bayramlarında sayılan Paskalya, bir hafta boyunca kutlanıyor. Yunan kökenli Paskalya kelimesi 'kurtuluş' anlamına geliyor.Paskalya, perhizle geçen 5 haftalık bir dönemi kapsıyor. Paskalya gününde de hazırlıklar sona eriyor. İnananlar, bayram için özel çörekler hazırlıyor, boyalı Paskalya yumurtası haşlıyor, mum yakıyor. Yumurtaların kırmızıya boyanması Hz. İsa'nın kanını sembolize ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220423/kutsal-ates-israilden-moskovaya-getirildi-1055799059.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055799789_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_c73bb6325919779ed845231515fb371f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isa, rusya, paskalya, vladimir putin

Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen Paskalya ayinine katıldı

00:27 24.04.2022 (güncellendi: 00:28 24.04.2022)
© SputnikRusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova’da bulunan Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova’da bulunan Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova’da bulunan Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı. Rusya Patriği Kirill'in yönettiği ayine Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de katıldı.
Putin, geleneksel olarak yıllardır Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenen Paskalya ayinine katılıyor.
Ortodoksların en önemli bayramlarında sayılan Paskalya, bir hafta boyunca kutlanıyor. Yunan kökenli Paskalya kelimesi 'kurtuluş' anlamına geliyor.
Paskalya, perhizle geçen 5 haftalık bir dönemi kapsıyor. Paskalya gününde de hazırlıklar sona eriyor. İnananlar, bayram için özel çörekler hazırlıyor, boyalı Paskalya yumurtası haşlıyor, mum yakıyor. Yumurtaların kırmızıya boyanması Hz. İsa'nın kanını sembolize ediyor.
Kutsal Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
DÜNYA
Kutsal Ateş İsrail’den Moskova’ya getirildi
Dün, 23:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала