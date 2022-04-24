Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220424/putin-ortodoks-hristiyanlarin-paskalya-bayramini-kutladi-1055803559.html
Putin, Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı
Putin, Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı
Rusya lideri Putin, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T09:50+0300
2022-04-24T09:50+0300
dünya
vladimir putin
paskalya
paskalya bayramı
kutlama
ortodoks
tebrik
din
hristiyanlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055803534_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_60fc2d7df4f1dae83ba79f63901a02a6.jpg
Kremlin’in yayınladığı mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutladığı belirtildi.Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajda, “Bu yüce bayram Ortodoks Hıristiyanları, Mesih'in Dirilişini kutlayan tüm Rusya vatandaşlarını yüksek ahlaki idealler ve değerler etrafında birleştiriyor, insanların içindeki en samimi ve temiz duyguları uyandırıyor, yaşamın, iyiliğin ve adaletin zaferine olan inancı besliyor” ifadelerine yer verildi.Mesajda ayrıca Rus Ortodoks Kilisesinin ve diğer Hıristiyan mezheplerinin ‘en zengin tarihi, kültürel ve manevi gelenekleri korumaya, aile kurumunu güçlendirmeye ve genç nesli eğitmeye’ yönelik yaratıcı ve verimli çalışmalarına dikkat çekildi.Putin ayrıca Hristiyan dini örgütlerin sosyal, hayırsever faaliyetlerinin ve zor zamanlarda bakım ve desteğe ihtiyacı olanlara etkili yardım sağlama çabalarının en samimi takdiri hak ettiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220424/fener-rum-patrikhanesinde-paskalya-ayini-duzenlendi-1055800794.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055803534_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_de10c8e758c5783cdd72eee6d45ea5ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, paskalya, paskalya bayramı, kutlama, ortodoks, tebrik, din, hristiyanlık

Putin, Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı

09:50 24.04.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKremlin’in yayınladığı mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutladığı belirtildi.
Kremlin’in yayınladığı mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutladığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya lideri Putin, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı.
Kremlin’in yayınladığı mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutladığı belirtildi.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajda, “Bu yüce bayram Ortodoks Hıristiyanları, Mesih'in Dirilişini kutlayan tüm Rusya vatandaşlarını yüksek ahlaki idealler ve değerler etrafında birleştiriyor, insanların içindeki en samimi ve temiz duyguları uyandırıyor, yaşamın, iyiliğin ve adaletin zaferine olan inancı besliyor” ifadelerine yer verildi.
Mesajda ayrıca Rus Ortodoks Kilisesinin ve diğer Hıristiyan mezheplerinin ‘en zengin tarihi, kültürel ve manevi gelenekleri korumaya, aile kurumunu güçlendirmeye ve genç nesli eğitmeye’ yönelik yaratıcı ve verimli çalışmalarına dikkat çekildi.
Putin ayrıca Hristiyan dini örgütlerin sosyal, hayırsever faaliyetlerinin ve zor zamanlarda bakım ve desteğe ihtiyacı olanlara etkili yardım sağlama çabalarının en samimi takdiri hak ettiğini de sözlerine ekledi.
Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle başlayan programda dualar ve ilahiler okundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
TÜRKİYE
Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini düzenlendi
02:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала