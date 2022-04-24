https://tr.sputniknews.com/20220424/putin-ortodoks-hristiyanlarin-paskalya-bayramini-kutladi-1055803559.html
Putin, Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı
Putin, Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı
Rusya lideri Putin, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T09:50+0300
2022-04-24T09:50+0300
2022-04-24T09:50+0300
dünya
vladimir putin
paskalya
paskalya bayramı
kutlama
ortodoks
tebrik
din
hristiyanlık
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Kremlin’in yayınladığı mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutladığı belirtildi.Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajda, “Bu yüce bayram Ortodoks Hıristiyanları, Mesih'in Dirilişini kutlayan tüm Rusya vatandaşlarını yüksek ahlaki idealler ve değerler etrafında birleştiriyor, insanların içindeki en samimi ve temiz duyguları uyandırıyor, yaşamın, iyiliğin ve adaletin zaferine olan inancı besliyor” ifadelerine yer verildi.Mesajda ayrıca Rus Ortodoks Kilisesinin ve diğer Hıristiyan mezheplerinin ‘en zengin tarihi, kültürel ve manevi gelenekleri korumaya, aile kurumunu güçlendirmeye ve genç nesli eğitmeye’ yönelik yaratıcı ve verimli çalışmalarına dikkat çekildi.Putin ayrıca Hristiyan dini örgütlerin sosyal, hayırsever faaliyetlerinin ve zor zamanlarda bakım ve desteğe ihtiyacı olanlara etkili yardım sağlama çabalarının en samimi takdiri hak ettiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220424/fener-rum-patrikhanesinde-paskalya-ayini-duzenlendi-1055800794.html
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vladimir putin, paskalya, paskalya bayramı, kutlama, ortodoks, tebrik, din, hristiyanlık
Putin, Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı
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Rusya lideri Putin, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı.
Kremlin’in yayınladığı mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutladığı belirtildi.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajda, “Bu yüce bayram Ortodoks Hıristiyanları, Mesih'in Dirilişini kutlayan tüm Rusya vatandaşlarını yüksek ahlaki idealler ve değerler etrafında birleştiriyor, insanların içindeki en samimi ve temiz duyguları uyandırıyor, yaşamın, iyiliğin ve adaletin zaferine olan inancı besliyor” ifadelerine yer verildi.
Mesajda ayrıca Rus Ortodoks Kilisesinin ve diğer Hıristiyan mezheplerinin ‘en zengin tarihi, kültürel ve manevi gelenekleri korumaya, aile kurumunu güçlendirmeye ve genç nesli eğitmeye’ yönelik yaratıcı ve verimli çalışmalarına dikkat çekildi.
Putin ayrıca Hristiyan dini örgütlerin sosyal, hayırsever faaliyetlerinin ve zor zamanlarda bakım ve desteğe ihtiyacı olanlara etkili yardım sağlama çabalarının en samimi takdiri hak ettiğini de sözlerine ekledi.