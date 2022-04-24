https://tr.sputniknews.com/20220424/samsunda-cip-hareket-halindeki-tirin-altindan-gecti-1055807583.html
Samsun'da cip, hareket halindeki tırın altından geçti
Samsun'da cip, hareket halindeki tırın altından geçti
Samsun'da bir cip hareket halindeki tırın altından geçti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T13:49+0300
2022-04-24T13:49+0300
2022-04-24T13:49+0300
türkiye
tır şöförü
cip
türkiye
samsun
trafik
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Samsun'da bir cip, hareket halindeki tırın altından geçti. Hızla ilerleyen araç, otoyolda sola dönen tırın altındaki boşluktan şans eseri temas olmadan geçti.Tırın altından geçen aracın tavan kısmından kıvılcımlar çıkarken, olayda yaralanan olmadı.Kazadan kıl payı kurtulan araç, tırın altından çıktından sonra sağa çekerek aracı durdurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220118/direksiyon-basinda-kalp-krizi-gecirdi-kaza-ani-kameraya-yansidi-1052862604.html
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tır şöförü, cip, türkiye, samsun, trafik
Samsun'da cip, hareket halindeki tırın altından geçti
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Samsun'da bir cip hareket halindeki tırın altından geçti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Samsun'da bir cip, hareket halindeki tırın altından geçti. Hızla ilerleyen araç, otoyolda sola dönen tırın altındaki boşluktan şans eseri temas olmadan geçti.
Tırın altından geçen aracın tavan kısmından kıvılcımlar çıkarken, olayda yaralanan olmadı.
Kazadan kıl payı kurtulan araç, tırın altından çıktından sonra sağa çekerek aracı durdurdu.