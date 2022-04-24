https://tr.sputniknews.com/20220424/sirnakta-eren-abluka-5-sehit-jandarma-er-sakir-elkovan-operasyonu-baslatildi-1055805929.html

Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak’ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T12:12+0300

2022-04-24T12:12+0300

2022-04-24T12:12+0300

türkiye

terör

içişleri bakanlığı

operasyon

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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldığını duyurdu.Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen (26) mağara ve (3) sığınakta 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet EYP, 1 adet EYP düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220423/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1055788306.html

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terör, içişleri bakanlığı, operasyon