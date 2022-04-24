Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220424/sirnakta-eren-abluka-5-sehit-jandarma-er-sakir-elkovan-operasyonu-baslatildi-1055805929.html
Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak’ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T12:12+0300
2022-04-24T12:12+0300
türkiye
terör
içişleri bakanlığı
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053670906_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2dd3c3191417dbc8dfe4613cfa59f9d5.jpg
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldığını duyurdu.Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen (26) mağara ve (3) sığınakta 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet EYP, 1 adet EYP düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220423/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1055788306.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053670906_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_904cb37c1f962d2ecf963e9e03ae2e2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
terör, içişleri bakanlığı, operasyon

Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı

12:12 24.04.2022
© Milli Savunma BakanlığıAsker - bayrak
Asker - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
Abone olTelegram
İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak’ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen (26) mağara ve (3) sığınakta 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet EYP, 1 adet EYP düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu
Dün, 03:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала