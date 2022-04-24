https://tr.sputniknews.com/20220424/sirnakta-eren-abluka-5-sehit-jandarma-er-sakir-elkovan-operasyonu-baslatildi-1055805929.html
Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak’ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T12:12+0300
2022-04-24T12:12+0300
2022-04-24T12:12+0300
türkiye
terör
içişleri bakanlığı
operasyon
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldığını duyurdu.Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen (26) mağara ve (3) sığınakta 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet EYP, 1 adet EYP düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220423/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1055788306.html
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terör, içişleri bakanlığı, operasyon
Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak’ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldığını duyurdu.
Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen (26) mağara ve (3) sığınakta 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet EYP, 1 adet EYP düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.