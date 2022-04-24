https://tr.sputniknews.com/20220424/suructa-4-kisinin-oldugu-2018-secimleri-kavgasiyla-ilgili-4-kisi-tutuklandi-1055801254.html

Suruç’ta 4 kişinin öldüğü 2018 seçimleri kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Suruç’ta 4 kişinin öldüğü 2018 seçimleri kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan AK Parti... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T04:14+0300

2022-04-24T04:14+0300

2022-04-24T04:14+0300

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ak parti

şanlıurfa

kavga

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24 Haziran 2018 genel seçimlerine 10 gün kala AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yakınları ve partililerle birlikte Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Şenyaşar ailesine ait dükkana giren Yıldız’ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.Olayın üzerinden geçen 4 yılın ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğeni Osman Şah Yıldız ve Osman Yıldız'ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.Emniyete götürülen zanlılardan 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 9 kişi ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün adliyeye sevk edildi. Savcılık 2 kişiyi serbest bırakırken 7 kişiyi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti.Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Celal Yıldız ile Mikail Şimşek, İbrahim Şimşek ve Müslüm Yıldız “Kasten adam öldürme ve Delilleri karartma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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türkiye, genel seçim, ak parti, şanlıurfa, kavga