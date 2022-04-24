https://tr.sputniknews.com/20220424/taksimde-kadinlari-taciz-ettigi-iddia-edilen-sahis-darp-edildi-1055807433.html

Taksim’de kadınları taciz ettiği iddia edilen şahıs darp edildi

Taksim’de kadınları taciz ettiği iddia edilen şahıs darp edildi

Taksim’de iki kadının yanına yaklaşarak sarkıntılık yapan ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaşananlar... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T13:37+0300

2022-04-24T13:37+0300

2022-04-24T13:58+0300

türkiye

taksim

taciz

iddia

darp

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İstanbul Taksim’de gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Hamza K. isimli bir şahıs, cadde üzerinde yürüyen Derya B. ve Melike Hande M. isimli iki kadını bir süre takip etti. Kadınların yanına yaklaşan şahıs sözle taciz etmeye başladı. Kadınların reddettiği adam bu kez de fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Derya B. şahsın kendi fotoğraflarını çektiğini fark edince tepki göstererek cep telefonunu almak istedi. Bunun üzerine şahıs kadınlarını iterek kaçmaya başladı. Kadınların bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, koşarak kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Vatandaş tarafından darp edilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.İhbarda bulunulması üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Hamza K.’yı gözaltına aldı. Şahıs hastanede sağlık raporu alınmasının ardından ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şahsın sözlü ifadesinde bayan şahıstan hoşlandığını, tanışmak amacıyla çay ısmarlamak istediğini söylediği öğrenildi.Öte yandan olayla ilgili şahsın, kadınların kendisinden şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

türkiye

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taksim, taciz, iddia, darp