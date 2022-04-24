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Taksim’de kadınları taciz ettiği iddia edilen şahıs darp edildi
Taksim’de kadınları taciz ettiği iddia edilen şahıs darp edildi
Taksim’de iki kadının yanına yaklaşarak sarkıntılık yapan ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaşananlar... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T13:37+0300
2022-04-24T13:58+0300
türkiye
taksim
taciz
iddia
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İstanbul Taksim’de gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Hamza K. isimli bir şahıs, cadde üzerinde yürüyen Derya B. ve Melike Hande M. isimli iki kadını bir süre takip etti. Kadınların yanına yaklaşan şahıs sözle taciz etmeye başladı. Kadınların reddettiği adam bu kez de fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Derya B. şahsın kendi fotoğraflarını çektiğini fark edince tepki göstererek cep telefonunu almak istedi. Bunun üzerine şahıs kadınlarını iterek kaçmaya başladı. Kadınların bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, koşarak kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Vatandaş tarafından darp edilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.İhbarda bulunulması üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Hamza K.’yı gözaltına aldı. Şahıs hastanede sağlık raporu alınmasının ardından ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şahsın sözlü ifadesinde bayan şahıstan hoşlandığını, tanışmak amacıyla çay ısmarlamak istediğini söylediği öğrenildi.Öte yandan olayla ilgili şahsın, kadınların kendisinden şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
türkiye
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taksim, taciz, iddia, darp

Taksim’de kadınları taciz ettiği iddia edilen şahıs darp edildi

13:37 24.04.2022 (güncellendi: 13:58 24.04.2022)
© İHA / DOĞAN CAN CESURTaksim'de iki kadının yanına yaklaşarak sarkıntılık yapan ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi.
Taksim'de iki kadının yanına yaklaşarak sarkıntılık yapan ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Taksim’de iki kadının yanına yaklaşarak sarkıntılık yapan ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şahıs Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Taksim’de gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Hamza K. isimli bir şahıs, cadde üzerinde yürüyen Derya B. ve Melike Hande M. isimli iki kadını bir süre takip etti. Kadınların yanına yaklaşan şahıs sözle taciz etmeye başladı. Kadınların reddettiği adam bu kez de fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Derya B. şahsın kendi fotoğraflarını çektiğini fark edince tepki göstererek cep telefonunu almak istedi. Bunun üzerine şahıs kadınlarını iterek kaçmaya başladı. Kadınların bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, koşarak kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Vatandaş tarafından darp edilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbarda bulunulması üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Hamza K.’yı gözaltına aldı. Şahıs hastanede sağlık raporu alınmasının ardından ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şahsın sözlü ifadesinde bayan şahıstan hoşlandığını, tanışmak amacıyla çay ısmarlamak istediğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili şahsın, kadınların kendisinden şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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