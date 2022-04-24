https://tr.sputniknews.com/20220424/tartistigi-anneannesini-elleriyle-bogan-torun-tutuklandi-1055802287.html
Tartıştığı anneannesini elleriyle boğan torun tutuklandı
Tartıştığı anneannesini elleriyle boğan torun tutuklandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, tartıştığı 76 yaşındaki anneannesi Havva Ruhcan'ı elleriyle boğarak öldüren İsmail Alkız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T07:05+0300
2022-04-24T07:05+0300
2022-04-24T07:05+0300
türkiye
nine
cinayet
yeşilhisar
kayseri
torun
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055802373_0:0:741:416_1920x0_80_0_0_10bf5f6b2670a0080fa81ebf5e3394e0.png
2 gün önce, gece saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alkız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Havva Ruhcan ise ilçe mezarlığında toprağa verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220401/8-aylik-bebegini-yastikla-bogmaya-calisan-anne-iki-kez-serbest-birakildi-tehdit-mesajlari-yolladi-1055234333.html
türkiye
yeşilhisar
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055802373_92:0:647:416_1920x0_80_0_0_868673f289d4fa11c0e37595385ece5d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nine, cinayet, yeşilhisar, kayseri, torun, tutuklama
Tartıştığı anneannesini elleriyle boğan torun tutuklandı
Abone ol
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, tartıştığı 76 yaşındaki anneannesi Havva Ruhcan'ı elleriyle boğarak öldüren İsmail Alkız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 gün önce, gece saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Anneannesini öldüren Alkız ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alkız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayda hayatını kaybeden Havva Ruhcan ise ilçe mezarlığında toprağa verildi.