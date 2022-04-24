https://tr.sputniknews.com/20220424/tartistigi-anneannesini-elleriyle-bogan-torun-tutuklandi-1055802287.html

Tartıştığı anneannesini elleriyle boğan torun tutuklandı

Tartıştığı anneannesini elleriyle boğan torun tutuklandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, tartıştığı 76 yaşındaki anneannesi Havva Ruhcan'ı elleriyle boğarak öldüren İsmail Alkız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T07:05+0300

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türkiye

nine

cinayet

yeşilhisar

kayseri

torun

tutuklama

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2 gün önce, gece saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alkız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Havva Ruhcan ise ilçe mezarlığında toprağa verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220401/8-aylik-bebegini-yastikla-bogmaya-calisan-anne-iki-kez-serbest-birakildi-tehdit-mesajlari-yolladi-1055234333.html

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nine, cinayet, yeşilhisar, kayseri, torun, tutuklama