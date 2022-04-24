https://tr.sputniknews.com/20220424/toplu-tasimada-maske-tartismasi-1055807720.html

Toplu taşımada maske tartışması

Toplu taşımada maske tartışması

Bursa'da metroda seyahat eden bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı. Tartışmanın yaşandığı anlar ise başka bir yolcu tarafından görüntülendi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T13:51+0300

2022-04-24T13:51+0300

2022-04-24T14:11+0300

koronavirüs

türkiye

bursa

koronavirüs

maske

tartışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055807694_0:167:352:365_1920x0_80_0_0_cfd257824d1993a241dd489ab19987d4.jpg

Bursa'da metroya maskesiz binen iki genci gören bir kadın, gençleri maske takmaları konusunda uyardı. Gençler, yaşlı kadına tepki gösterdi. Tartışma büyümeden araya giren bir başka yolcu ise kadını sakinleştirdi. Tartışmanın yaşandığı anlar görüntülendi.

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, bursa, koronavirüs, maske, tartışma