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Toplu taşımada maske tartışması
Toplu taşımada maske tartışması
Bursa'da metroda seyahat eden bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı. Tartışmanın yaşandığı anlar ise başka bir yolcu tarafından görüntülendi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye
bursa
koronavirüs
maske
tartışma
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Bursa'da metroya maskesiz binen iki genci gören bir kadın, gençleri maske takmaları konusunda uyardı. Gençler, yaşlı kadına tepki gösterdi. Tartışma büyümeden araya giren bir başka yolcu ise kadını sakinleştirdi. Tartışmanın yaşandığı anlar görüntülendi.
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türkiye, bursa, koronavirüs, maske, tartışma

Toplu taşımada maske tartışması

13:51 24.04.2022 (güncellendi: 14:11 24.04.2022)
© İHA / ABDULLAH UĞURBursa'da metroda seyahat eden bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı.
Bursa'da metroda seyahat eden bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR
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Bursa'da metroda seyahat eden bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı. Tartışmanın yaşandığı anlar ise başka bir yolcu tarafından görüntülendi.
Bursa'da metroya maskesiz binen iki genci gören bir kadın, gençleri maske takmaları konusunda uyardı. Gençler, yaşlı kadına tepki gösterdi. Tartışma büyümeden araya giren bir başka yolcu ise kadını sakinleştirdi. Tartışmanın yaşandığı anlar görüntülendi.
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