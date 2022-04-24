https://tr.sputniknews.com/20220424/toplu-tasimada-maske-tartismasi-1055807720.html
Toplu taşımada maske tartışması
Toplu taşımada maske tartışması
Bursa'da metroda seyahat eden bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı. Tartışmanın yaşandığı anlar ise başka bir yolcu tarafından görüntülendi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T13:51+0300
2022-04-24T13:51+0300
2022-04-24T14:11+0300
koronavirüs
türkiye
bursa
koronavirüs
maske
tartışma
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Bursa'da metroya maskesiz binen iki genci gören bir kadın, gençleri maske takmaları konusunda uyardı. Gençler, yaşlı kadına tepki gösterdi. Tartışma büyümeden araya giren bir başka yolcu ise kadını sakinleştirdi. Tartışmanın yaşandığı anlar görüntülendi.
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türkiye, bursa, koronavirüs, maske, tartışma
Toplu taşımada maske tartışması
13:51 24.04.2022 (güncellendi: 14:11 24.04.2022) Abone ol
Bursa'da metroda seyahat eden bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı. Tartışmanın yaşandığı anlar ise başka bir yolcu tarafından görüntülendi.
Bursa'da metroya maskesiz binen iki genci gören bir kadın, gençleri maske takmaları konusunda uyardı. Gençler, yaşlı kadına tepki gösterdi. Tartışma büyümeden araya giren bir başka yolcu ise kadını sakinleştirdi. Tartışmanın yaşandığı anlar görüntülendi.